"Me dan ganas de llorar, esto nos acabó", afirmaba Josefina Cuevas, vendedora de flores de cempasúchil mientras observaba la clausura del Panteón Torreón en el sur de la ciudad. La mujer llegó desde las siete de la mañana con una manta y algunos ramos para ofrecer entre visitantes del espacio, cuando llevaba unos 200 pesos en la bolsa se dio cuenta del operativo de las autoridades de salud en el cementerio, cerraron sus puertas y su actividad prácticamente estaba terminada por el día, había que buscar en otro lado.

Josefina es productora de flores en Villa Juárez, Durango. Cada año vende entre 1,500 y 3,000 pesos por día previo y posterior al Día de Muertos, fecha que precisamente será prohibida para visitas en los panteones ante el riesgo de contagio del COVID-19. Ante ello centró sus esperanzas de colocar su producto la semana previa al 1 y 2 de noviembre.

"Nos preparamos para vender lunes, martes, miércoles, jueves y viernes, nos iban a dar cinco días. Nosotros vinimos el lunes a preguntar y nos pusimos ayer martes, sorpresa que hoy (miércoles) vienen y nos cierran el panteón, porque ellos no pusieron el filtro sanitario y no puede ser, a ellos no les afecta en nada, pero a nosotros nos acaban, no es justo, somos humildes y el poquito dinero que ganamos es para recuperar Con 200 pesos hoy no alcanza ni para comer, me dan ganas de llorar, esto nos acabó", lamentaba Josefina al ver el cementerio cerrado.

La comerciante afirma que debe cubrir costos de compra de semilla, siembra, cosecha, fumigaciones, transporte y apoyo de quienes venden sus flores. En un año sin pandemia lograba una "ligera ganancia" dependiendo de la asistencia de la población, pero ante la contingencia sanitaria seguramente perderá entre el 60 y el 80 por ciento de sus flores, toda vez que la venta de las mismas la deberá hacer en otros puntos de la región, por ejemplo cruceros y áreas ajenas a panteones.

"Usualmente aquí nos ponemos entre 60, 70 o hasta 100 personas a vender, ahora nada, no es justo, es una situación complicadísima, tenemos nuestras necesidades en la casa, tenemos que pagar la luz, hay que pagar agua, los que vinieron a cerrar, el alcalde, el gobernador, ellos tienen su sueldito seguro, prestaciones, bien fácil para ellos… Se puede cuidar a la gente para que no se contagie, pero que le busquen otras formas, acá siempre salimos perjudicados los que ganamos al día", reclama Josefina Cuevas, quien no tuvo otro remedio que volverse a colocar sobre el bulevar Laguna Sur, esperanzada a que algún conductor comprara sus ramos de flores.

"Mire, los doy a 50, pero ahorita estoy desesperada, la verdad si me dan 40 o 30 pesos, los agarro. Tengo que salir adelante con mi familia", indica la mujer, quien lleva un cubrebocas y se coloca constantemente gel antibacterial de un pequeño bote, "mire, hasta en esto le hemos metido dinerito", afirma.