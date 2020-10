Estamos vendiendo muy bien: productores

En un crucero de la ciudad, productores laguneros ofrecieron sus flores de cempasúchil y mano de león a los automovilistas, luego de la caída considerable en las ventas a causa del cierre de las escuelas por la pandemia por COVID-19.

"Empezamos muy bien, apenas llegábamos cuando ya la gente nos estaba comprando, estamos vendiendo muy bien", comentó Fernando Cázares, floricultor del ejido Las Isabeles. Señaló que llevaron, de inicio, 350 manojos de cempasúchil y mano de león, más de la primera porque es del mayor gusto de la gente, por lo que confió en que se pudieran agotar y quizá regresarían con más este jueves.

"Estamos manejando el comercio justo, se trata de pagar bien a las personas y ofrecer un producto de calidad, los manojos son de 40 pesos pero son bastante grandes, los muchachos cuando lo cortan, en la labor, es literal lo que su brazo les alcance, se van midiendo por la brazada", expuso.

Indicó que estos 350 manojos son solamente una muestra para lo que hay cultivado en el campo actualmente, donde hay miles de manojos.

Cázares dijo que parte de la venta se fue a Ciudad Juárez, Chihuahua, y otra parte se quedó en la región, por lo que se busca apoyar a estos trabajadores a recuperar su dinero.

Explicó que la flor atraviesa por muchas etapas y se siembra desde el mes de julio o agosto, se deben cubrir horas de riego, insecticidas, entre otros, por lo que hoy los ejidatarios buscan recuperar parte de la inversión que hicieron en este negocio, que se cayó a causa de la pandemia.

Refirió que los campesinos siembran distintos cultivos a lo largo del año, pero muchos le apostaron a mediados de año a que en estas fechas ya habría concluido la pandemia y no fue así, sino que se trata de un tema que podría ya quedarse para largo en la región y en todo el país.

"Hasta como tarea, las escuelas lo encargan, son el principal consumidor, entonces no se esperaba que siguieran cerradas, pero ojalá que no haya tanta merma, hubo agricultores que no sembraron flor porque sí consideraron que podría pasar esto", comentó Cázares.

La flor es fresca y recién cortada, los floricultores llevaron 80 por ciento cempasúchil y 20 por ciento mano de león.

"El cempasúchil es parte de nuestra tradición mexicana, que es el altar de muertos, queremos que la sociedad mexicana la conozca y que conozca sus tradiciones", dijo.