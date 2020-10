Tony Kamo apoya a personas afectadas por la pandemia

Desde la década de los 90, Tony Kamo se dio a conocer por dar hipnosis y sesiones de mentalismo en televisión. Con su técnica asegura que puede ayudar a las personas a dejar los vicios como el tabaco o superar situaciones traumáticas.

Ante la pandemia, el psicólogo español ha tenido que ajustar algunos de sus cursos en función de las necesidades emocionales de las personas, que confinadas enfrentan problemas distintos a los que antes sucedían.

"He tenido que modificar el curso para adelgazar ya que mucha gente está en casa y al estar en casa se produce un exceso de ansiedad y de estrés, la gente suele comer más, la autoestima se debilita, se siente con más inseguridad, miedo y come, entonces he tenido que adaptar técnicas para que las personas puedan bajar de peso sin tener que salir de casa", contó Kamo en entrevista.

El 6 de noviembre a las 16:00 horas ofrecerá un seminario de hasta tres horas para enseñar a controlar el estrés, la ansiedad y los miedos, sensaciones que acepta, han aumentado durante el 2020.

Eligió México para llevarlo a cabo ya que en España, la situación es muy complicada y aún no es posible llevar a cabo una sesión presencial como esta, que será en el Hotel Century de Zona Rosa. Durante el evento se tomarán todas las medidas de sanidad correspondientes.

"Una de las características más importantes que nos provoca la ansiedad es tener el pensamiento en el futuro, cuando alguien tiene un exceso de pensamiento al futuro la persona se pone ansiosa", asegura el psicólogo.

"Hoy en día todos estamos muy limitados porque sabemos que hoy es una cosa y dentro de dos semanas es otra, no sé si haré una gira de seminarios, pero no he dejado de trabajar en programas de televisión y mis redes sociales grabó cosas que sirvan para ayudar a la gente".

Durante el mismo día, a las 10:00 horas también impartirá un seminario llamado "Necesitas un cambio", en el que enseñará a las personas a cambiar sus técnicas para mejorar la calidad de vida, mientras que el 7 de noviembre dará el seminario para "Bajar de peso" y "Dejar de fumar", con ambos espera aportar a la salud y bienestar mental de las personas, a quienes también apoya a través de libros.

"La gente se está dando cuenta que el cuidarse es de vital importancia, la parte emocional es muy importante, tenemos que cuidarnos muchísimo y esa forma de cuidarnos es cada vez más intensa, sobre todo ahora que hay más y más situaciones que nos provocan estrés y ansiedad".