Doña Micaela da gracias a San Judas tras vencer el COVID-19 a sus 85 años de edad en Torreón

Doña Micaela da gracias a San Judas tras vencer el COVID-19 a sus 85 años de edad.

Como cada año, doña Micaela acudió a la parroquia de San Judas Tadeo a dar gracias pero este año fue especial. Y es que a sus 85 años de edad, pudo superar el COVID-19 que aseguró, la tuvo al borde de la muerte. Al igual que ella, sus 9 hijos se contagiaron por estar a su lado; aunque la condición de una de sus hijas no era favorable, también logró recuperarse del virus.

Al igual que doña Micaela, Alejandra, Julio y el pequeño César Tadeo, acudieron a la parroquia ubicada en la colonia Las Torres, para dar gracias por los favores concedidos por su intervención en medio de la pandemia.

Ellos fueron de los pocos fieles que acudieron a la parroquia en esta celebración del llamado “patrono de las causas difíciles y desesperadas” y el segundo con mayor “popularidad” en la región Lagunera, por debajo de la Virgen de Guadalupe.

Protegida con su cubreboca, doña Micaela Vitorino, acudió como cada año, a la parroquia de San Judas Tadeo. Este año para dar gracias por su vida, que estuvo en riesgo hace dos meses, luego de contagiarse del SARS-CoV-2.

“Estuve muerta a mi edad, muy mala, pedí mucho a san Juditas, creo que él me escuchó junto con mi padre Dios, que aquí ando viva, nomas que todavía me protejo, a mi edad a veces veo y creo que no soy yo, pero luché contra esa enfermedad que es muy fea”, dijo con gran emoción.