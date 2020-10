Los Tiny Toons volverán a la pantalla con nueva versión

El clásico animado se transmitió por primera vez en las pantallas en 1990 y emitió su último capítulo en 1992. Sin embargo, la serie animada volverá luego de 28 años desde su fin con una nueva versión.

Así se dio a conocer a través de un tuit de la página oficial Looney Tunes, donde se reveló que este regreso se dará gracias a la colaboración entre HBO Max y Cartoon Network, quienes ya trabajan en el reboot que llevará esta vez como título Tiny Toons Looniversity.

“¡LO ESCUCHASTE AQUÍ PRIMERO! ¡@hbomax y @cartoonnetwork están trayendo de vuelta Tiny Toons con la nueva serie Tiny Toons Looniversity!. Acme acres se iluminarán”, indicaron en redes.

YOU HEARD IT HERE FIRST!!!!! @hbomax and @cartoonnetwork are bringing back Tiny Toons with the new series Tiny Toons Looniversity!!! acme acres gonna be lit pic.twitter.com/CWWIi2pEEU