'Gallo' y Cuadras reconocen méritos

Los guerreros mexicanos Juan Francisco “Gallo” Estrada y Carlos “Príncipe” Cuadras cruzaron elogios, y reconocieron la calidad del otro, al ser los invitados especiales de la conferencia virtual del Consejo Mundial de Boxeo (WBC, por sus siglas en inglés), en la que también estuvieron presentes los campeones mundiales Julio César “Rey” Martínez y Román “Chocolatito” González.

Todos participaron y ofrecieron vibrantes contiendas en la función que presentaron Promociones Zanfer y Matchroom Boxing el pasado viernes en los estudios de TV Azteca en la Ciudad de México, y de la cual el combate Estrada-Cuadras se erigió como candidata a “Pelea el Año”.

El “Gallo” se levantó de la lona en el tercer round para noquear en el undécimo al “Príncipe”, quien cayó dos veces, y en la que no hubo ningún round tranquilo.

“Fue una pelea dura como la esperábamos. Cuadras me sorprendió porque salió a pelear más parado de como lo esperaba, creíamos que saldría más a boxear y moverse sobre el ring porque es muy rápido, pero salió a fajarse desde el principio y eso nos permitió dar una gran pelea”, recordó el “Gallo”, flamante campeón mundial Supermosca del WBC que preside Mauricio Sulaiman.

Por su parte, Cuadras declaró que esa noche, Estrada fue mejor, y que la clave del triunfo de su rival fue que lo “aflojó” poco a poco con la variedad de golpes, pero que nunca dejó de ir al frente.

“Estrada es un gran peleador, lo sentí con más fuerte pegada y con mejores movimientos de cintura y cabeza esta vez. Me quedo tranquilo porque lo dejé todo arriba del ring, y creo que esta pelea da para volvernos a enfrentar, que se haga una trilogía, y como dice el dicho, que la tercera sea la vencida, y en la tercera sí le puedo ganar”, señaló Cuadras.

El campeón mundial Supermosca CMB, que ante Cuadras hizo su segunda defensa, señaló que al terminar el décimo round, su esquina le indicó que iban perdiendo la pelea por puntos, por lo que tenían que cerrar en los dos rounds finales.

“Teníamos que darlo todo, yo ya había caído en el tercer round, la pelea fue muy disputada, mi esquina me dijo que íbamos abajo en las puntuaciones, entonces salimos dispuestos a darlo todo, afortunadamente la pudimos resolver en el onceavo”, dijo Estrada.

El retador señaló que en su esquina nunca se habló de las tarjetas, y que el plan era seguir presionando a Estrada.

“Desafortunadamente me prendió bien y no me pude recuperar, Estrada fue mejor esa noche y dimos una gran pelea. No sabía cómo iban las puntuaciones hasta el final del décimo round, a mi esquina se le dieron las puntuaciones hasta el final del octavo round, íbamos ganando”, dijo Cuadras.

Sobre la polémica de que el tercer round, en el que Estrada visitó la lona, fue recortado por 23 segundos, el Director del WBC, Víctor Silva, dijo que fue un error humano al confundirse de cronómetro el tomador de tiempo, y que no afectó el desarrollo de la pelea, ni el resultado. Tanto Estrada como Cuadras aseguraron que no se dieron cuenta de este hecho.

El “Gallo” dijo que no estaba lastimado, que visitó la lona porque al querer moverse después de recibir un uper, recibió un cruzado que lo agarró mal parado, y que en el momento en que sonó la campana, estaba contra las cuerdas defendiéndose y respondiendo golpes. El “Príncipe” señaló que Estrada se recuperó rápido después de la caída, y que aunque buscó rematarlo, el “Gallo” le respondió con combinaciones.

El histórico peleador nicaragüense Román “Chocolatito” González, quien defendió por primera vez el campeonato mundial Supermosca AMB superando por decisión unánime al mexicano Israel “Jiga” González, manifestó haberse sentido muy bien en lo físico y lo boxístico, y confirmó que una pelea unificatoria ante el “Gallo” Estrada es una opción que puede concretarse para los primeros meses de 2021.

Por su parte, el campeón mundial Mosca WBC, que el pasado viernes defendió su título por segunda ocasión noqueando en dos rounds a Moisés Calleros, señaló que le interesa unificar su título ante los campeones de la WBA, el ucraniano Artem Dalakian (20-0-0, 14 ko’s, con cuatro defensas realizadas), y el de la FIB, el sudafricano Moruti Mthalane (39-2-0, 26 ko’s, con tres defensas realizadas).

El director operativo de Promociones Zanfer, Guillermo Brito, confirmó que la contienda unificatoria entre “Gallo” Estrada y “Chocolatito” González podría realizarse dentro del primer trimestre de 2021 en Estados Unidos, y que tanto para el “Rey” Martínez como para el “Príncipe” Cuadras viene peleas muy importantes.