Cancún se alista para el boxeo con público

El promotor de origen tabasqueño, Pepe Gómez, presidente de la promotora “Cancun Boxing”, se declaró listo para asumir el reto que representa el regreso del boxeo a Cancún con aficionados en una función que ofrecerá dos peleas de títulos mundiales en disputa, y que se desarrollará con todas las medidas de seguridad ante la pandemia que se vive en el mundo y tras el paso del huracán “Zeta”.

“Es la primera función dentro de la pandemia con público, habrá aforo, eso la hace más interesante; hacer una función con público nos permite dar un ejemplo desde Cancún de que se pueden hacer eventos siempre que cumplas con las reglas”, dijo el promotor en la reunión virtual que organiza el Consejo Mundial de Boxeo (CMB-WBC, por sus siglas en inglés).

Los pleitos estelares de la velada ¡Boxing is Back Home!, que presentan las empresas “Cancún Boxing”, “Promociones del Pueblo” y “Boxing Time Promotions” en la internacional “Oasis Arena Cancún”, correrán a cargo de Mariana “Barby” Juárez, quien pondrá en riesgo el cetro de peso Gallo del WBC ante la gomezpalatina Yulihan “Cobrita” Luna, mientras que la cancunense Yesenia “Niña” Gómez hará la defensa del cetro de peso Minimosca del WBC ante la juarense Mirna Sánchez.

“En plena pandemia por el COVID-19 y con el semáforo en color amarillo, es un reto grande, y Dios nos mandó tres más en este mes que fueron una tormenta tropical (“Gamma”) y dos huracanes (“Delta” y “Zeta”) y no nos echamos atrás. He perdido dinero, sí, las peleas se retrasaron, pero no me ‘rajo’ por el sacrificio de las y los boxeadores y me la voy a ‘rifar’ por los aficionados”, añadió.

Aunque sabe del riesgo que representa la presencia de aficionados en el flamante recinto del Hotel Grand Oasis, dejó en claro que como promotor de boxeo y promotor turístico de Cancún es necesario reactivar esa parte, aunque aclaró que lo harán con todas las medidas de seguridad, incluidas pruebas de COVID-19 a todos los involucrados y amplias acciones de sanitización dentro y fuera del inmueble.

“No sólo soy promotor de box, también soy promotor turístico de Cancún para darle vida al destino más importante de México y América Latina, por eso, de la mano de las autoridades del gobierno municipal, estatal y federal, hemos creado barreras epidemiológicas antes de que el aficionado ingrese a la Arena.

Las boxeadoras se han hecho pruebas que han salido negativas, el viernes les haremos otras, Tenemos la primera barrera con la toma de temperatura, gel desinfectante, tapetes”, comentó, además de insistir en que buscan ser un ejemplo.

“Queremos dar ejemplo al mundo de que podemos hacer boxeo controlado con público, aquí los índices han estado bajos, por eso nos arriesgamos a hacerlo”, añadió, además de informar que dentro de la Arena las sillas estarán a 1.5 o 2 metros de distancia y que el uso de cubrebocas será obligado.

Respecto al huracán, dijo que para el jueves o viernes se espera que la alerta esté en color azul y con las últimas lluvias ligeras, por lo que no habrá ningún problema en ese sentido; me siento sumamente agradecido con el WBC por la autorización para hacer dos peleas de título mundial y seguro de que comenzará una nueva era en el boxeo profesional.

“Todo está preparado para que el sábado explote la “Oasis Arena Cancún”, será una nueva manera de ver el box, lo que estamos haciendo con “Cancún Boxing” y Televisa es mostrar la nueva era del boxeo, es impresionante, es espectacular, se verá increíble, vamos por nuevos mercados, estamos innovando en el mundo del boxeo”, concluyó el también presidente del Grupo Quequi.