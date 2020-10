Sony aumenta sus ganancias en tiempos de pandemia

Sony, con sede en Tokio, reportó una ganancia de 459 mil 600 millones de yenes (4 mil 400 millones de dólares) en el periodo julio-septiembre, frente a los 188 mil millones de yenes del año anterior. Las ventas trimestrales del creador del PlayStation, las televisiones Bravia y las películas de Spider-Man cayeron ligeramente a 2,1 billones de yenes (20.000 millones de dólares).

Sony elevó su pronóstico para el año fiscal a 800 mil millones de yenes (7 mil 700 millones de dólares) desde 510 mil millones de yenes (4 mil 900 millones).

Sony anticipó un sólido desempeño para su división de juegos: la PlayStation 5 saldrá a la venta pronto, pero incluso su modelo actual y su software de juego están funcionando bien, ya que la pandemia de coronavirus hizo que muchas personas de todo el mundo prefirieran quedaran en casa. Sony vendió 1,5 millones de máquinas PlayStation 4 en el periodo julio-septiembre.

There are no limits to where we'll go. We are all explorers. Watch the new #PS5 launch ad. https://t.co/ZYBG1JTG92 pic.twitter.com/MxOhVM3ZS6