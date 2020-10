Khloe Kardashian dio positivo a COVID-19: KUWTK

Este miércoles se lanzó un adelanto del nuevo capítulo del reality Keeping Up With The Kardashians a través de E!.

En el video de poco más de un minuto se habla de la experiencia que tuvo Khloe Kardashian con el COVID-19 tras dar positivo a inicios del 2020. "Vómitos, temblores, calor y luego frío. Sufro de migrañas, pero este fue el dolor de cabeza más raro, no diría que fue una migraña. La tos me quemaba el pecho cuando tosía y quiero decir que todavía mi garganta aún no está completamente recuperada", narra mientras está acostada en su cama. Actualmente la familia Kardashian, a excepción de Kylie Jenner, se encuentra de vacaciones en una isla para celebrar el cumpleaños número 40 de Kim. En redes sociales el festejo ha despertado críticas y memes por gastar millones de pesos en medio de una pandemia en la que han muerto miles de personas alrededor del mundo. Aunque algunos creen que la noticia de su diagnóstico es reciente, la influencer ya pasó por la enfermedad hace algunos meses al comienzo de la contingencia.