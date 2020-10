Carlos Acevedo y yo no tenemos problemas: Matheus Dória

El zaguero brasileño Matheus Dória, aclaró el mediodía del miércoles de manera virtual, que no tiene ningún problema con su compañero de equipo, Carlos Acevedo, arquero de Santos Laguna.

Y es que a ambos, se les vio en una discusión acalorada el pasado domingo, cuando los Guerreros derrotaron 2-1 al Atlético del San Luis en la grama del estadio Corona. El amazónico confesó, que fue un intercambio de puntos de vista, que se quedan en el terreno de juego y nada más.

“En la cancha no podemos hablar de otra manera, con la calentura no se puede, es parte del futbol” y sobre su sentir al cancerbero expresó “lo quiero mucho, somos amigos, comemos y cenamos en la misma mesa, lo aprecio mucho porque siempre trabajó fuerte, en los entrenamiento dejó la vida, eso me gusta y lo aprecio”.

#NoTeLoPierdas 29': ¡G⚽⚽⚽L! Germán Berterame empata el partido con un remate de cabeza. Santos 1-1 Atlético de San Luis#Guard1anes2020 ⚽ #LigaBBVAMX pic.twitter.com/GpZK8MZcE5 — #LigaBBVAMX #Guard1anes2020 (@LigaBBVAMX) October 26, 2020

Dejó en claro ante los medios de comunicación a la distancia, que después del partido ante los potosinos, tanto él como Acevedo hablaron acerca de las expresiones airadas, ya que los dos quieren ser mejores, en lo personal y en lo colectivo.

“Los dos vamos ganando, aprendimos los dos juntos, por la calentura hablamos fuerte, pero eso hace falta, no es una pelea ni discusión, pero es bueno para el equipo, hay que darle la vuelta, conseguimos los 3 puntos y garantizamos estar dentro de los 12 (mejores)”.