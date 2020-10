Justin Turner celebra con Dodgers pese a ser positivo a COVID

El antesalista pelirrojo y barbado fue sustituido a la defensiva en la octava entrada y no estaba ya en el terreno cuando los Dodgers festejaron su primer campeonato del Clásico de Octubre desde 1988.

Los peloteros y coaches de Los Ángeles usaron mascarillas durante la celebración. No se arremolinaron ni encimaron para festejar en el cuadro, como suele ocurrir cuando un equipo gana la Serie Mundial.

Hubo apenas abrazos y palmadas.

“Durante el juego, nos enteramos de que Justin había dado positivo y fue aislado de inmediato para prevenir la propagación”, dijo Rob Manfred, comisionado de las Grandes Ligas, luego de entregar el trofeo de campeones a los Dodgers.

Más tarde, Turner sí apareció, con cubrebocas, durante la entrega del trofeo y para posar brevemente con sus compañeros frente a los fotógrafos.

