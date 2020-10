La videollamada de Víctor González a su familia en Nayarit tras ganar Serie Mundial

Colocado en el centro del Globe Life Park, el lanzador tuvo un especial encuentro con sus seres queridos a través de la pantalla del celular, momento que fue compartido en redes sociales y en el que se muestra el entusiasmo de las personas reunidas para ver el partido desde Tuxtla, Nayarit, México.

En los videos compartidos, aparece el abuelo del beisbolista, además de que se muestra una fotografía de su padre, quien ya falleció.

“Hijo, aquí estamos felices, mijo. Arriba. Campeones”, se escucha en el mensaje de apoyo a Víctor Aaron González.

En las redes, también se observaron videos de los habitantes de Tuxtla envueltos en júbilo por el logro del mexicano.

Aunt’s vertical video, obvs, of Dodgers fans in Tuxpan, Nayarít, hometown of Victor González. My dad’s from there and it was our second home growing up. So dope. #coqueros #Tuxpan pic.twitter.com/eANgxALOMl