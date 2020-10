Arctic Monkeys anuncia un álbum en vivo con fin benéfico

Como hicieron ya durante aquel espectáculo en la capital británica, toda la recaudación que el grupo obtenga por las ventas del nuevo trabajo irán destinadas a la organización War Child, según explicó la formación en varios tuits difundidos hoy en su cuenta oficial.

"El 7 de junio de 2018 tocamos en un concierto especial en el Royal Albert Hall. Todo lo recaudado esa noche se donó a War Child en apoyo al trabajo vital que hacen para proteger, educar y rehabilitar a niños que han experimentado el trauma del conflicto y el horror de la guerra", apuntan en uno de sus mensajes en Twitter.

On June 7 2018 we played a special show at London’s Royal Albert Hall. All proceeds from that night were donated to @warchilduk in support of the vital work they do protecting, educating & rehabilitating children who have experienced the trauma of conflict and the horror of war. pic.twitter.com/nsGsbLprc3