2003: Fallece Hal Clement, aclamado escritor de ciencia ficción

El escritor estadounidense Hal Clement, a quien se recuerda este jueves que se cumplen 17 años de su fallecimiento, es considerado uno de los autores más verosímiles de ciencia ficción.

Si bien, Clement destacó en el mundo de las letras con obras como Misión de gravedad (1954) y Persecución cósmica (1950), además sobresalió en el campo de la astronomía y en el académico, en este último como profesor de Ciencia.

Henry Stubbs Clemente mejor conocido como Hal Clement vino al mundo el 30 de mayo de 1922 en Somerville, Massachusetts, Estados Unidos.

De acuerdo con su biografía disponible en el portal en Internet moonmentum.com, estudió astronomía en la Universidad de Harvard de la que se graduó en 1943.

Ese mismo año ingresó al Cuerpo de Reserva Aéreo del Ejército, donde voló misiones de combate con la octava fuerza aérea en la Segunda Guerra Mundial (1939-1945).

Además en esos años, el joven astrónomo se relacionó con el editor y escritor John W. Campbell (1910-1971) y formó parte de la revista Astounding, en la que publicó su primer relato titulado Proof, en 1942.

Motivado por dotar de verosimilitud la ciencia ficción, en 1949, publicó su primera novela La aguja misteriosa, que apareció a manera de serial en la misma revista.

Para 1953 lanzó Iceworld y un año más tarde, en 1954, el escritor publicó su obra más conocida Misión de Gravedad, a la que le siguieron Cerca del punto Crítico (1958), Estrella Brillante (1971), Río tranquilo y fósil (1971), Ocean on Top (1973) y Through the Eye of a Needle (1978).

En estas obras la narrativa de Clement reveló a un autor capaz de detallar las condiciones físicas de vida en otros mundos, a partir de las características astrofísicas del planeta y su sistema de la composición química de los mares y la atmósfera y las adaptaciones fisiológicas de sus habitantes.

Asimismo, durante 40 años, enseñó Ciencia en las escuelas del área de alta Boston, una ocupación que justificó con el mantenimiento de su conocimiento de las tendencias científicas.

De su labor docente dedicó 38 años a la Academia Milton en Milton, Massachusetts.

En la década de los 80 publicó The Nitrogen Fix (1980) y Still River (1987), mientras que sus últimas obras fueron Half Life (1999) y Noise (2003).

La vida del célebre escritor de ciencia ficción Hal Clement se extinguió a los 81 años de edad, el 29 de octubre de 2003 en Milton, Massachusetts.