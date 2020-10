Como cada día, este miércoles el presidente mexicano Andrés Manuel López Obrador encabezó su conferencia matutina con medios de comunicación, desde Palacio Nacional.

En el acto, el mandatario lamentó que se aplique el toque de queda en países de Europa o que se pretenda hacer en algunas entidades para contener los contagios de COVID-19.

Confió en que a lo largo de esta pandemia la gente "ha ido asimilando" la importancia de acudir a los hospitales en cuanto se presentan padecimientos graves.

Por tanto, dijo que ante la pandemia, está "preocupado, pero más ocupado".

En otro punto, el presidente volvió a referirse al amago de la Alianza Federalista, sobre un posible rompimiento del Pacto Federal si no se tiene diálogo o respuestas claras ante los recortes en las participaciones federales que reciben sus entidades, advirtiendo que realizar cambios en la distribución de recursos "no es conmigo, es con la Constitución. Explico esto para que no haya manipulación".

López Obrador recordó que sostuvo que se tendría que llevar a cabo una reforma constitucional para cambiar la forma de distribución del presupuesto, "porque hay estados que solicitan más recursos y esos recursos, pues son los que se entregan a otros estados, porque el presupuesto federal no se distribuye a capricho, sino que existe una fórmula, en donde a las entidades se les entrega un monto anual de acuerdo a la población, a la pobreza y a otros parámetros".

Precisó que así se ha convenido y aceptado, y que obedece a un "mandato constitucional".

"Estos acuerdos se empezaron a establecer desde los años 80, la Ley de Coordinación Fiscal. Entonces, para que reciban más unos y otros van a recibir menos, tiene que haber un acuerdo y tiene que haber una reforma constitucional, dijo el Ejecutivo federal.

En ese sentido, reprochó que se asegure que el presupuesto no se distribuye correctamente a los opositores, afirmando que tal reparto se hace "en el marco de la Constitución" y "puntualmente", pues "no se demora la entrega de recursos".

Y respecto a la consulta que planteó él y que aceptaron los gobernadores de la Alianza Federalista, pidió que "la gente conozca toda la información, que no se engañe, porque dicen que les afectan los recortes, pero, ¿en qué les afectan? Si los recortes los está haciendo el Gobierno federal y aplican para los gastos del Gobierno federal".

"Esto no se les obliga a ningún estado, si las autoridades siguen haciendo uso de aviones y helicópteros privados, pues ese es otro asunto. Pero no se les obliga a ser austeros", señaló López Obrador, celebrando que se lleve a cabo una consulta para que la gente participe y asegurando nuevamente que no se debe nada a las entidades, por lo que pidió que se compruebe si hay algún adeudo, como distintos mandatarios estatales lo han afirmado.