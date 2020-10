Pese a rebrote, Buen Fin sigue: Concanaco

El Buen Fin en el país se realizará a pesar del repunte de casos de COVID-19, pero quizá con algunas restricciones, aseguró el presidente de la Confederación de Cámaras de Comercio, Servicios y Turismo (Concanaco), José Manuel López Campos.

Sin embargo, reconoció que puede haber casos en los que algún Gobierno estatal decida no realizar la décima edición del Buen Fin por la crisis sanitaria, y en esas situaciones se respetará la decisión que tomen de las autoridades locales.

Para evitar riesgos, se pide a empresarios y consumidores actuar de forma responsable y apegarse a las medidas sanitarias implementadas por las autoridades para evitar contagios, afirmó.

"Sobre la pregunta concreta de si hay un riesgo de suspender el Buen Fin, no. No lo hay, estamos muy cerca, estamos a días de que inicie. ¿Qué puede suceder? Que de acuerdo al color en que se encuentren los semáforos epidemiológicos en algunas entidades haya mayores restricciones en aforos y horarios, pero no que se suspenda", explicó.

Agregó que la propia Secretaría de Hacienda afirmó que ya no es una alternativa paralizar las actividades a causa de los daños económicos que se ocasionan, y por ello es importante seguir las medidas sanitarias que indican las autoridades.

"No es una alternativa paralizar la actividad económica nuevamente; lo que tenemos que ser es más responsables, más cuidadosos y atentos en el cumplimiento de protocolos (…) Desde luego que la autoridad estatal, si en algún caso por alguna situación extraordinaria, decide no participar en el programa, somos respetuosos", añadió.

El Buen Fin se realizará del 9 al 20 de noviembre próximo y se espera que participen más de 100 mil comercios, por lo que López Campos dijo que hay dos prioridades. La primera es respetar los protocolos para evitar contagios, y la segunda es la recuperación económica del país.

El presidente de Concanaco comentó que, a consecuencia de la pandemia, en diversos municipios todavía hay giros comerciales, así como negocios de servicios y turismo que no logran reabrir, por lo que es importante que se sumen al evento, pues contribuirá a la reactivación.

El representante de los comerciantes organizados del país dijo que es importante que se lleve a cabo el Buen Fin, porque una de las tres formas de que la economía crezca es impulsando el consumo interno, pues la demanda reactiva a empresas y con ello la generación de empleos, lo que lleva a alcanzar niveles de bienestar.

Además, recordó que en 2009, ante la influenza A H1N1, al turismo le tomó 14 meses regresar a números previos al brote, y fue una afectación menor en tiempo y en consecuencias económicas.