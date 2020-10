Reitera alcalde de Torreón llamado a respetar a las autoridades

El alcalde de Torreón, Jorge Zermeño Infante, se refirió al caso de presunto de autoridad de parte de agentes de la Policía de Torreón, en hechos ocurridos el fin de semana pasado sobre la calzada Colón en los que una mujer detenida resultó con la amputación de un dedo, luego de estar alcoholizada y tratar de escapar de la autoridad en un vehículo.

Cuestionado ayer martes por la prensa, el alcalde Jorge Zermeño afirmó que ya se está realizando una investigación al respecto y que no se tolerará ningún exceso de parte de agentes, ni de la Dirección de Tránsito y Vialidad, ni de la Policía de Torreón.

"Ya hubo una respuesta puntual, no vamos a permitir abuso de autoridad, pero también hacemos un llamado a la gente a que respete a la autoridad. Se tiene que dar una respuesta puntual, seria, una investigación, de ver las causas, de ver qué provocó esto y sancionar, castigar a quien haya sido responsable", indicó.

Zermeño recordó que a lo largo de la administración ha venido realizando llamados de atención a los agentes de las corporaciones de vialidad y seguridad, además de que se han llevado a cabo capacitaciones y hasta cambios con el objetivo de mejorar el servicio público de parte de las autoridades municipales.

"Pasan estas cosas, a ver, no prejuzguemos antes de tiempo, es un hecho muy lamentable, yo lamento muchísimo esto que sucedió, yo hecho un llamado permanentemente a los policías, agentes de tránsito, a que no se metan en problemas, a que si un ciudadano se porta majadero, los insulta o los agrede no respondan de la misma manera, esa es la instrucción que tienen", expuso.

Fue durante el lunes que la mujer detenida interpuso su denuncia correspondiente ante la Fiscalía General del Estado (FGE) de Coahuila. Será en las próximas semanas cuando se den a conocer mayores detalles respecto a lo ocurrido, así como las primeras responsabilidades que se deben fincar.

Los hechos

Al momento de ser esposada, una mujer perdió una parte de su dedo.

*Las acciones ocurrieron el lunes en la madrugada.

*Un matrimonio fue interceptado por agentes viales en un operativo antialcohol.

*El hombre detenido se alteró e insultó a agentes.

*La mujer se retiró en el vehículo y luego regresó.

*Asegura que al ser detenida le amputaron la parte superior del meñique.