Ofrecerán show virtual musical

El mensaje es claro, la fuerza para salir de cualquier crisis está en tu interior y es así es como los alumnos de Arte y Cultura del Tecnológico de Monterrey campus Laguna buscan incentivar a todas las generaciones a través del canto y la música.

INSIDE | Busca en tu interior, es el nombre del primer concierto ensamble digital que los estudiantes del Tec realizarán tras décadas de presentar espectáculos musicales de alto nivel de manera presencial.

La cita será este jueves 29 de octubre, a las 19:00 horas, a través de la página de Facebook TECcampusLAG en un evento disponible para todos ya que no tendrá costo alguno.

La transmisión iniciará con una alfombra roja en la que se charlará con los alumnos participantes e invitados especiales que ayudaron a producir el espectáculo.

Serán canciones populares que buscan dejar emociones y un mensaje de fortaleza en tiempos difíciles como Firework, All You Need is Love; Rise up, Lo digo, Celebra la vida, entre otras.

María Cristina García Olvera, coordinadora de Arte y Cultura en el Tec campus Laguna; destacó el objetivo de este ensamble musical.

"Son tiempos difíciles y esto es un reto, pero tenemos que buscar la forma de seguir avanzando, creciendo y de celebrar la vida. Pese a las circunstancias hay esperanza e infinitas oportunidades y ese es el concepto de este ensamble". "La preproducción del concierto fue retadora, había que conceptualizar un evento totalmente digital, algo nunca visto y el primer reto era encontrar cuál mensaje y qué tipo de canciones queríamos transmitir; el segundo, con quién vamos a realizarlo, a quién lo vamos a presentar y cómo queremos que se vea", agregó.

Para la realización de INSIDE todas las grabaciones, tanto de músicos como de cantantes, se realizaron desde casa ante la imposibilidad de reunirse por la pandemia de Covid-19. En cuanto al video, en gran parte de las canciones se utilizó pantalla verde para crear una animación alrededor del interprete que es el factor sorpresa para los asistentes al ensamble.

Previo a las grabaciones, que tuvieron que ser realizadas por los mismos alumnos, los artistas recibieron capacitaciones de canto y entonación; además, se les ayudó con su expresión corporal frente a la cámara por parte del equipo creativo. Todo esto de manera virtual.

Los jóvenes artistas se encontraron con el reto de adaptar su espacio, por lo cual recibieron indicaciones para colocar la pantalla verde y montar su espacio de grabación a la mejor acústica posible.

Ana Virginia Aguilar, alumna de Administración de Empresas en el Tec y directora vocal de INSIDE, aseguró que el proceso de grabación fue interesante y retador.

"Esto fue algo que nunca habíamos hecho y a lo que no estábamos acostumbrados. Además, el no contar con un estudio de grabación profesional, fue lo que nos hizo ponernos más creativos. Muchos tuvimos que recurrir a espacios pequeños en nuestras casas que empezamos a cubrir con sábanas y chamarras para nuestras grabaciones de voz y comprar metros de tela verde para nuestras tomas de video", expresó.

Por su parte Andrea Rodríguez, estudiante del cuarto semestre de la Licenciatura en Administración Financiera y cantante, afirmó, "nunca se nos hubiera ocurrido que haríamos algo así, ha sido retador, pero me motivó mucho el trabajo en equipo. Esto es algo completamente distinto, vas a ver una nueva forma de lo que amamos hacer, el video será algo impresionante".

La idea original de INSIDE es de Rubén Martín Rodríguez y María Cristina García Olvera, quien también lleva la dirección general de 14 cantantes, 6 músicos y 3 bailarinas.

La dirección vocal es de Ana Virginia Aguilar, la dirección y edición musical de Guillermo Martínez, la edición de audio de Jahel González y la edición de video de Eduardo Rodríguez y Alejandro Gallegos.

Tabla

El repertorio *Firework *All You Need is Love *Celebra la vida *Rise Up