Tiene poca afluencia cementerio de Madero

Poca afluencia de visitantes registró ayer martes el panteón municipal San Francisco de Matamoros.

En lo que fue el segundo día que las autoridades determinaron permitir la entrada a los cementerios el arribo de personas fue prácticamente a "cuenta gotas" manifestaron trabajadores encargados del lugar. Cómo se recordará ante el repunte de contagios de COVID-19 el subcomité Regional de salud determinó que los cementerios permanecerían cerrados del 31 de octubre al 2 de noviembre por lo tanto las personas podían acudir a partir del 26 de octubre y del 3 de noviembre a fin de evitar la aglomeración de familias que tradicionalmente acuden para adornar las tumbas de sus seres queridos.

El personal asignado al panteón manifestó que desde el domingo algunas familias empezaron a acudir poco a poco, pues están conscientes del riesgo de contagio, además se ha dado mucha difusión sobre las restricciones.

Incluso no se observaba el personal asignados para vigilar que se cumpla con el protocolo de prevención, en el que participaría Salud, Protección Civil y Seguridad Pública, pero el personal del panteón se encontraba realizando los últimos detalles de mejoramiento.

Al interior había muy pocas personas barriendo o pintando las lápidas pues dijeron que regresarían otro día para colocar las ofrendas y también eran pocas las tumbas que ya estaban adornadas.

"Es triste que ahora no se nos deje estarnos como cada año, como era la tradición. Llegábamos diez, once de la mañana y aquí nos estábamos todo el día y nos juntábamos unas 15 personas, pero bueno también estamos conscientes de que por la pandemia pues no se puede", dijo unas de las familias y dijeron que estuvieron uno 20 minutos, lo que les tomó adornar las tumbas.