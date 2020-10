Se registran pocos al Buen Fin

El presidente de la Cámara Nacional Canaco en Matamoros Oscar Alberto Ávila Alfaro mencionó que todavía no se han registrado comerciantes para la campaña del Buen Fin, que este año por la pandemia tendrá una duración de 12 días.

Reconoció que además en campañas anteriores en Matamoros muy pocos negocios participan pues de los más de 300 agremiados registrados en la cámara, participan de 30 a 50.

Mencionó que hace unos días a nivel nacional y regional se hizo el anunció de la campaña y por la pandemia se les informó que se realizará del 9 al 20 de noviembre a fin de dar más tiempo a las personas a que acudan a las tiendas para aprovechar las promociones y evitar aglomeraciones.

"Hasta ahorita no ha habido cambios, siguen en puerta todo, la semana pasada se anunció a nivel nacional y local, fue una reunión virtual. Este va a ser el décimo aniversario del Buen Fin y será del 9 al 20 de noviembre" reiteró el líder de los comerciantes.

Agregó que están a la espera de que les entreguen los cartelones, mientras tanto reiteró que ya está abierta la plataforma digital para que los comerciantes se registren, aunque en el caso de Matamoros todavía no hay registros.

Dijo que los registros para los comerciantes generalmente terminan dos días antes de que se lleva a cabo el evento, pero como en esta ocasión todo se realiza digitalmente, es más requisitoso y hay compañeros que les resulta algo complicado pues no están familiarizados con el uso de la tecnología.

"Yo bajo la información a los consejeros y a través de ellos se les hace la invitación y hasta ahorita no se ha registrado nadie. Este año es más complicado porque tenemos que meternos a la plataforma y me parece que están pidiendo un poco más de información y hay compañeros que batallan para usar la tecnología. No hay tanto interés todavía porque están esperando a ver qué pasa".

El presidente de Canaco reiteró que generalmente participan muy pocos pero hay comerciantes que compran su póster donde anuncian que son parte del Buen Fin, pero no se registran, pero la hacerlo de esa forma perjudican a los clientes ya que la finalidad de registrarse es para que los consumidores puedan entrar al sorteo de los premios que otorgan el Gobierno Federal, al registrar las compras con tarjetas de crédito por lo que repitió que si el establecimiento no se registra no hay forma de detectar la compra.

Finalmente aprovechó el espacio para hacer el llamado a los comerciantes a que participen, para que tanto ellos como sus clientes puedan obtener los beneficios que se otorgan.