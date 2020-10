Subastarán en línea entrevistas de Bob Dylan

Soplaron en el viento durante casi medio siglo: entrevistas perdidas que contienen nuevos detalles sorpresivos sobre el celebrado cantautor Bob Dylan.

Transcripciones de las entrevistas de 1971 con el difunto artista del blues Tony Glover (y cartas que ambos amigos intercambiaron) aparecieron en una casa de subastas en Boston. Los documentos revelan que Dylan tenía el antisemitismo en mente cuando se cambió de nombre y escribió Lay Lady Lay, para la cantante y actriz Barbra Streisand.

Algunas de las 37 páginas tipografiadas contienen notas hechas a mano por el propio Dylan, dijo R.R. Auction, que está vendiendo el tesoro de Glover de archivos de Dylan. "Mi trabajo es algo que evoluciona constantemente", garabateó Dylan en un punto. En otras partes usó un marcador azul para tachar pasajes que evidentemente no le gustaban.

"En muchos casos, los textos tachados son más reveladores que las adiciones", dijo Bobby Livingston, el vicepresidente ejecutivo de la casa de subastas. Dylan, de 79 años, era muy amigo de Glover, quien murió el año pasado. Ambos incursionaron en la misma escena música de los cafés de Minneapolis. La viuda de Glover, Cynthia Nadler, colocó los documentos en la subasta, que se realizará online entre el 12 y el 19 de noviembre.

El huraño Dylan, quien ganó el Nobel de Literatura en 2016 tras darle al mundo Blowin in the Wind, Like a Rolling Stone, The Times They Are a-Changin y otros himnos de los años 60, nació en Duluth, Minnesota con el verdadero nombre de Robert Zimmerman.