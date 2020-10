Hay poca colaboración de la gente: director de Salud en Lerdo

El director de Salud Municipal en Lerdo, Cecilio Medina, aseguró que siguen ocurriendo muchos casos de COVID-19 y dengue en este municipio, lo que demuestra "poca colaboración de la gente".

Entrevistado en la plaza principal, frente a la presidencia municipal, el servidor público afirmó que si se siguen las medidas simples de prevención, es muy difícil contagiarse, "pero usted puede ver cómo mucha gente que viene a la plaza no trae cubrebocas, no respeta la sana distancia y así es muy fácil que se contagien".

Refirió que en la Sala de Regidores ocurrió un brote de COVID hace varias semanas y se han presentado otros casos entre servidores públicos municipales. "Creo que la mayoría de los contagios no se dio en su trabajo, sino en otras partes a donde acudieron, pero entre los regidores sí se dio el brote por alguno de ellos que pudo contagiarse en otro lugar y el virus se propagó luego en las oficinas".

Sobre el más reciente caso del director de Medio Ambiente que dio positivo a COVID, dijo que de inmediato se aisló y continúa en su casa trabajando y no podrá regresar a su oficina hasta que dé negativo, tal como lo establecen los protocolos de la Secretaría de Salud.

Desde el inicio de la pandemia y hasta el fin de semana pasado, dice, se habían contabilizado 904 casos de COVID y 47 defunciones en el municipio de Lerdo, aunque muy por debajo de Gómez Palacio, pero no significa que no sea preocupante, expone tras resaltar que todavía mucha gente no atiende las recomendaciones de cuidado y así sigue saliendo a la calle.

Respecto al dengue, el director de Salud expone que continúan recorriendo comunidades rurales, colonias y han limpiado y fumigado también los canales para evitar la proliferación del Aedes aegypti, mosco transmisor del dengue.

"También hay muchos casos de dengue que han escapado a las estadísticas oficiales por distintos motivos y es por eso que estamos trabajando en las medidas preventivas, junto con otras dependencias como Prevención Social y la Jurisdicción Sanitaria No. 2 de Gómez Palacio", dice por último el director.