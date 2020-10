'La Choco' asegura que Ventaneando es como su casa

'Ventaneando' es como estar en casa", comenta Jiimena Pérez, mejor conocida como "La Choco", quien hace algunos días visitó el programa y pudo compartir algunas experiencias de su vida en España con sus compañeros.

"Para mí fue un gran momento porque existe mucho cariño, una gran amistad con cada uno de los que están en 'Ventaneando' y me da mucha alegría estar con ellos porque cada vez que voy, desde que me vine a España, me siento como en casa, como si el tiempo no hubiera pasado, me siento súper cómoda, en ningún momento siento como que no sé de qué están hablando, al contrario me siento súper bien, súper feliz, y que próximamente, cuando regrese, porque tengo que seguir grabando otras cosas, si puedo me va a dar mucho gusto ir a 'Ventaneando'", comenta.

La conductora compartió que desafortunadamente no pudo ver a Pati Chapoy, porque los días que estaría al frente de su programa eran los mismos días en donde tenía que atender algunos llamados.

"Tenía que ir a grabar otras cosas. Yo sigo en el chat que tenemos en 'Ventaneado' y seguimos pendientes los unos de los otros, compartimos tanto cosas profesionales y personales, eso nos hace ser más unidos y (estar) al pendiente los unos de los otros. Aproveché que tenía que hacer unas grabaciones en Azteca y me organicé con ellos…", informa.

"Yo aparte me escribí con Pati y le dije que probablemente regrese en un mes o mes y medio y que probablemente nos veríamos para la próxima. Me dijo que sí, que lástima, pero que nos veíamos pronto", ahonda.

"No es el regreso", aclara Jimena Pérez debido a que ella sigue en España, viendo el tratamiento de su hijo de cinco años Iñaki, quien padece TEL (Trastorno Específico del Lenguaje) y que tras la pandemia ha sufrido retrasos, por lo que sus planes de estadía han tenido que cambiar.

"Los niños perdieron casi seis meses, y entre la escuela y las terapias de Iñaki lo hemos ido alargando poco a poco. Ahora que ya están en clases presenciales estamos en estado de alarma. Cada semana o cada 15 días nos van modificando eso, en un mes no sabemos qué va a pasar. Ayudar a Iker en la escuela no es tanto problema, nos hemos organizado bien, pero lo que nos falla y nos preocupa las terapias de Iñaki y ya cuando me preguntan de tiempos ya ni sé, por eso no es como mi regreso permanente, pero ahí estaré yendo y viniendo", explica.

Asegura que el tiempo dirá cuándo puede regresar a México y espera que pueda volver a su casa "Ventaneando", a seguir contando muchas historias con sus compañeros y compartir nuevas experiencias con ellos.

"Me llevo bien con Pati, con toda la producción y con mucha gente de Azteca. Me encanta platicar con ellos y no sólo con la gente de producción, sino con la gente de ventas, de la empresa en general, y yo llevo a TV Azteca en el corazón y no es que haya sido una ruptura por otra propuesta laboral, fueron simplemente circunstancias de la vida misma y personales las que nos llevaron a separarnos momentáneamente. En algún momento, y si Dios quiere, me encantaría regresar", adelanta.