Actores de Avengers comparten comparación de Endgame con gobierno de Trump

Con diversos momentos clave en el país como la situación de la pandemia del COVID-19, Kevin empató el contexto de la película de superhéroes con Joe Biden, el contrincante de Trump por el partido demócrata.

One Week from Today: ASSEMBLE! Voting is the ENDGAME! (Help me give credit to whoever made this! I got it from a follower who also doesn’t know. Anybody have any idea where this Marvel-ous piece of editing came from?) #VOTE pic.twitter.com/5R6pVk09kg