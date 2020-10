Kate Winslet tuvo que bucear sin oxígeno para Avatar 2

Desde Nueva Zelanda, Jame Cameron continúa el rodaje de las cuatro secuelas de Avatar, de la cual constantemente comparte imágenes durante las filmaciones, como es el caso de la actriz que aparece bajo el agua, con el rostro descubierto y con los brazos abiertos mientras sujeta lo que aparenta ser una capa.

Fue para el portal The Hollywood Reporter donde Winslet habló por primera vez de su experiencia de aprender a bucear sin ayuda de oxígeno para interpretar este personaje.

De no haber más contratiempos, se espera que la secuela de Avatar pueda hacer su estreno el 17 de diciembre del 2022.

From Kate Winslet's recent interview in @THR: “I had to learn how to free-dive to play that role in Avatar, and that was just incredible. My longest breath hold was seven minutes and 14 seconds, like crazy, crazy stuff.” pic.twitter.com/ZYAmZdNgHS