Circulan imágenes de Bad Bunny filmando comercial de Cheetos

Una semana después de su participación en los Billboard Music Awards 2020, el reguetonero fue visto en Boyle Heights, un barrio de la ciudad de Los Ángeles, California con habitantes en su mayoría latinos, grabando su colaboración con la empresa de frituras.

Personas que se encontraban en el lugar lograron capturar algunos momentos de las escenas que se rodaban donde se aprecia a Bunny luciendo sus trenzas con cuentas y sujetando una bolsa de Cheetos Flamin’ Hot.

Bad Bunny unió fuerzas con Cheetos para retribuir a la comunidad latina con el programa “Deja Tu Huella”. A través de su fundación Good Bunny, el artista y la marca de papas se han comprometido a donar una suma de dinero.

Some of the pictures I was able to capture of our king here in Boyle Heights!!! El conejo malo @sanbenito pic.twitter.com/DCxs7mCZMe