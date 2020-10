Tercera tregua en Karabaj, en peligro

Una nueva tregua humanitaria, la tercera en casi un mes de guerra entre azerbaiyanos y armenios en la zona de Nagorno Karabaj, entró en vigor a las 04.00 GMT de este lunes, pero minutos después las partes beligerantes se acusaron mutuamente de no respetar el alto el fuego.

"Las fuerzas armadas de Armenia, en violación del nuevo régimen de alto el fuego humanitario, disparan contra la ciudad de Terter y aldeas de la región homónima", denunció el Ministerio de Defensa de Azerbaiyán.

Esta acusación fue refutada en el acto por Armenia, que a su vez denunció que el Ejército azerbaiyano atacó posiciones armenias en Nagorno Karabaj, enclave de población mayoritariamente armenia en territorio de Azerbaiyán.

"A las 08.45hora local, las fuerzas armadas de Azerbaiyán abrieron fuego de artillería contra las posiciones del ejército de Karabaj en el sector noreste", afirmó la portavoz del Ministerio de Defensa de Armenia, Shushan Stepanian.

Poco después, Ereván acusó a Azerbaiyán de haber utilizado la aviación militar para atacar la ciudad de Martuni, acusación que Bakú calificó de "desinformación".

Al mismo tiempo, tanto Azerbaiyán como Armenia y las autoridades karabajíes declararon su apego a la tregua acordada este fin semana en Washington con la mediación de Estados Unidos, uno de los copresidentes del Grupo de Minsk de la Organización para la Cooperación y la Seguridad en Europa (OSCE) junto a Rusia y Francia.

"Pese a varias provocaciones, se respeta en general el alto el fuego", aseguró el primer ministro armenio, Nikol Pashinian, quien recalcó que la parte armenia cumplirá estrictamente la tregua.

Pero con el paso de las horas la situación en el frente se agravó y se multiplicaron las acusaciones de violaciones del cese al fuego.

"Está claro que una vez más no ha sido posible mantener el alto el fuego. No sé cuál será la reacción del Grupo de Minsk, pero la parte armenia ha hecho todo lo posible para respetar la tregua y el Ejército karabají se contuvo. Pero en la segunda mitad del día pudimos constatar que no se logró cumplir el cese", dijo Pashinián.

El Ministerio de Defensa de Azerbaiyán denunció al mediodía un segundo ataque con artillería contra la ciudad de Terter, sobre la que, según el comunicado castrense, desde el 27 de septiembre pasado han caído más de 15.000 proyectiles de artillería de diverso tipo.

Por su parte, los militares armenios aseguraron que las fuerzas azerbaiyanas atacaron con cohetes la ciudad de Martuni, en el sureste de Nagorno Karabaj.

Un civil murió y otros dos resultaron heridos en un ataque también con cohetes contra la aldea Aventaranots, denunció el defensor del Pueblo karabají, Artak Beglarian.