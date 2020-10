Exigen que AMLO cumpla compromiso con ejidatarios

Integrantes del Frente Unido de Pueblos de La Laguna en Defensa de la Vida, el Territorio y el Agua se manifestaron ayer en la explanada de la presidencia municipal de Gómez Palacio exigiendo que el presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, cumpla los compromisos que hizo con ellos.

Los manifestantes fueron atendidos por el secretario del Ayuntamiento, Zuriel Abraham Rosas Correa, sin embargo no se retiraron hasta después de horas.

El frente está conformado por personas de ejidos aledaños a la zona donde se pretende instalar la empresa Chemours, en Dinamita.

"De aquí de la presidencia nadie se ha parado por allá. Nos dicen que andan camionetas del Ayuntamiento vigilando que no haya construcción pero ellos saben que la empresa siguió construyendo a pesar y sabiendo que estaba suspendida es acción por un juez federal y les valió", dijo Bernardino Ochoa Camacho, miembro del Frente cuyos integrantes tienen un plantón afuera de la empresa desde hace 93 días.

"Se tuvo una plática con el presidente de la República y dice que la empresa de cianuro no va pero no vemos ningún avance, él es el comandante supremo, él es el que manda en la nación, nosotros empezamos esta lucha hace más de tres años y no vemos nada de avance y no vemos nada de voluntad de parte del Gobierno federal, Vamos a permanecer ahí y estamos dispuestos a jugárnosla hasta las últimas consecuencias", dijo Bernardino.

Los manifestantes dijeron que desde el 24 de junio de 2017 tienen esta lucha y que aunque la alcaldesa Marina Vitela y el síndico municipal Omar Castañeda han expresado varias veces que tomarán en cuenta la voluntad de los pobladores por encima de otros intereses, esperan que se los demuestren con hechos.

"Ante esas bellas palabras de la alcaldesa Marina Vitela y el síndico Omar Castañeda, les tenemos que decir que el cierre inmediato y definitivo de Chemours sería la única real demostración de que respetan la voluntad de los pueblos y comunidades, lo demás solo serán falsedades, palabras huecas, intentos de manipulación, pero sobre todo incurrirán en complicidades, delitos por omisión y sometimiento ante la codicia de los capitalistas nacionales y extranjeros", dijeron en la presidencia usando un altavoz.