Despiden al estilista Alfredo Palacios

Familiares, colegas y su única hija, Grace Palacios, despidieron ayer al Estilista de las estrellas, Alfredo Palacios, a quien honraron como un hombre trabajador y comprometido con su labor detrás y al frente de su programa, Salud y belleza.

"Creo que uno nunca está lo suficientemente preparado para perder a un ser querido. Quiero agradecer sobre todo al público que ha estado cautivo desde hace más de 30 años, sus condolencias y amor", dijo Grace en la funeraria.

Padre e hija tenían una buena relación y así lo compartió ella durante la misa de despedida a la que acudieron personalidades como Mitzy, el gran amigo de su padre.

"(Mi padre) Me enseñó que absolutamente nadie te puede decir que no puedes, que eres capaz de hacer las cosas bajo cualquier circunstancia, me enseñó a trabajar sin depender de nada, de nadie. Fue un gran maestro", enfatizó Grace.

En cuanto a Salud y belleza, Marco Antonio Silva, uno de los periodistas que eran parte del programa, señaló: "La verdad no sabemos qué vaya a pasar en el programa, sabemos que Salud y belleza es Alfredo Palacios, eso nos queda claro".

Gaby Bazán, otra de las periodistas del programa, recordó con alegría la última semana del estilista en la radio.

Después del mediodía, el féretro de Alfredo Palacios dejó la funeraria, acompañado de sus familiares, entre ellos, su hermana Elsy Palacios.

Los restos del estilista fueron trasladados a su lugar de origen, en Veracruz, donde descansarán junto a sus padres, según informaron sus familiares.