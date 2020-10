Santiago Muñóz, cuarto debut de Santos en el torneo

- En plena recta del Guardianes 2020, el técnico de Santos Laguna, Guillermo Almada, debutó al cuarto canterano albiverde durante el torneo, y el séptimo desde que llegó al club en abril del año pasado.

Fue el seleccionado nacional Sub-20, Santiago Muñóz, quien el pasado domingo vio sus primeros minutos en el máximo circuito, cuando al minuto 73 de tiempo corrido en el duelo ante el Atlético de San Luis, sustituyó al también surgido de las inferiores de los Guerreros, Eduardo "Mudo" Aguirre.

"Fue una experiencia única, un sueño hecho realidad, una experiencia que he estado esperando desde hace mucho tiempo, por la cual he venido trabajando día con día. Me sentí muy bien, obviamente con algo de nervios, pero en la cancha me enfoqué en hacerlo bien, en apoyar y ayudar al equipo. Me siento muy contento por el debut y por la victoria del equipo" dijo el delantero, que con México el año pasado, anotó el mejor gol del Mundial Sub-17 en Brasil.

Santi se unió al sinaloense Jordan Carrillo, al lagunero Alberto Ocejo y al duranguense Jair González, como los debutantes en la actual campaña. Los también canteranos Adrián Lozano, Édgar Games y el monclovense Jonathan Díaz, aparecieron en el Apertura 2019.

De los consejos recibidos por parte del cuerpo técnico confesó: "El Profesor Guillermo Almada me dijo que estuviera tranquilo, que disfrutara el momento, que hiciera las cosas fáciles y que me adaptara al funcionamiento del equipo".

El juvenil santista ya con 18 años de edad, comenzó su proceso con Santos Laguna a partir de la categoría Sub-17 en el Torneo Apertura 2018.

Muñóz no dejó pasar resaltó el apoyo que ha recibido por parte del club albiverde para haber cristalizado uno de sus sueños: "Santos Laguna me ha apoyado desde el día que llegué y durante el paso por las categorías inferiores hasta llegar al primer equipo, estoy consciente de que tengo que prepararme más para lograr trascender".