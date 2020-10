Paciente atendida no tenía COVID: ISSSTE de Gómez Palacio

En las redes sociales comenzó a circular un video que muestra a una mujer sufrir un supuesto ataque respiratorio derivado de COVID-19 a las afueras del ISSSTE en Gómez Palacio. En las imágenes se aprecia a la mujer a las afueras de la clínica, mientras que la persona que graba alega que le dijeron que "no había camas disponibles" y que por eso "no pueden atenderla".

"Aquí grabando en el ISSSTE porque no hay camas, no la pudieron atender los doctores (...) Se viene ahogando, no tienen cama, cerraron ya la puerta con llave", dice una mujer que continúa filmando.

Segundos después un hombre que acompañaba a la presunta paciente se dirige hacia la puerta principal exigiendo al personal médico que los dejen entrar, lo que provoca que salga una mujer de la clínica para brindarle atención a la afectada presuntamente por COVID-19. Con palabras altisonantes, las personas que acompañaban a la mujer, reclamaron a los médicos exigiendo que esta fuera atendida en el interior de las instalaciones de la clínica.

Al respecto, la encargada de la delegación del ISSSTE, Mónica Montes Escalier, afirmó que la derechohabiente sí fue atendida en tiempo y forma.

Explicó que la paciente llegó al triaje de enfermedades respiratorias y tras una serie de pruebas médicas se descartó que tuviera signos o síntomas de infección por COVID-19. Tras estos primeros diagnósticos, se le pidió aguardar un momento para continuar su atención médica.

Según Montes, fue en ese instante cuando sus familiares comenzaron a grabar y a agredir al personal médico y de enfermería del ISSSTE, incluso cuando ya se le había dado la atención primaria. A pesar de las agresiones, los médicos continuaron con su labor y la ingresaron al hospital para determinar la causa que producía los síntomas que manifestaba tener la paciente.

Cuando la mujer fue ingresada a la clínica hospital se determinó que pasaba por una crisis de ansiedad y que no tenía impedimentos físicos para respirar adecuadamente. De igual manera, su saturación de oxígeno en la sangre era de 98 por ciento (un rango adecuado y normal) por lo que se confirmó que su vida no corría ningún riesgo y no se encontraba enferma de COVID-19.

La encargada de la delegación del ISSSTE reiteró que la paciente sí recibió atención desde el momento de su llegada a las instalaciones de la clínica y reprobó las agresiones verbales que se hicieron al personal de la dependencia, por lo que exhortó a la población a respetar a todo el personal de salud de Durango y del país.

Asimismo, declaró que las exigencias que la población hace al personal de salud también deben hacerse a nivel personal, autoexigiéndonos realizar las medidas de prevención como el uso de cubrebocas, lavado regular de manos y/o uso de gel antibacterial y mantener una sana distancia, ya que el incumplimiento de estas normas y la alta movilidad son las causas que han llevado a la saturación de los hospitales, dificultando la tarea para el personal que está en línea de combate contra la pandemia.

Agradeció y felicitó a todo el personal del ISSSTE por su trabajo dedicado, ético y responsable al atender a todos los pacientes durante esta contingencia por la COVID-19, añadiendo que no están solos, que el instituto los respalda y solicitó a la ciudadanía conducirse con respeto ante los trabajadores que día a día exponen su salud en favor de toda la población.