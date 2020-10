Andrés Palacios se recupera positivamente de COVID-19

Andrés Palacios se mantiene positivo ante la situación de coronavirus que enfrenta actualmente. El actor anunció el pasado 22 de octubre que se había contagiado a pesar de ser muy comprometido y responsable con su cuidado y el de los demás. A través de un video en Instagram detalló que estaba presentando una serie de síntomas complicados y agradeció el apoyo de sus amigos y seguidores.

Hoy, su manager notificó que Palacios está mejorando con el paso de los días y esperan que la siguiente semana ya esté listo para hablar al respecto.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de Andrés (@andrespalaciosd1) el 22 Oct, 2020 a las 3:17 PDT

"Andrés me dice que se encuentra bien, sin embargo aún no puede dar declaraciones de evolución exacta y no quiere desinformar hasta tener resultado concreto", afirmó Angy Cano.

"Está muy bien, con síntomas leves, creemos que la próxima semana ya estará mejor", agregó.

Mientras tanto, el actor originario de Chile, se encuentra aislado en su casa en la Ciudad de México, donde también estaba en plenas grabaciones de la telenovela "Imperio de Mentiras", como protagonista junto a Angelique Boyer.