¿Qué esperar de la nueva temporada de 'This is Us'?

Los contenidos para cine, televisión y plataformas digitales vivieron un año complicado este 2020 por el cese de actividades alrededor del mundo y en consecuencia el retraso de estrenos.

Si ha habido una familia cuya historia nos ha hecho falta en estos tiempos esa ha sido la de los Pearson, protagonistas de la serie "This is us".

El drama ganador de cuatro premios Emmy presenta el desarrollo de esta familia a lo largo de los años, en el pasado, presente y futuro, retratando tanto momentos de éxito como pérdidas partiendo desde los padres que comienzan la historia (Jack y Rebecca, interpretados por Milo Ventimiglia y Mandy Moore) así como sus hijos Kevin, Kate y Randall (que en su etapa adulta interpretan Justin Hartley, Chrissy Metz y Sterling K. Brown).

Después de meses de espera este miércoles a las 20:00 horas por Fox Premium llega a México la quinta temporada de la serie con 18 nuevos episodios.

Convirtiéndose en uno de los pocos estrenos de la temporada más vale llegar con las noticias más relevantes bien frescas para entender la historia.

Aquí te dejamos algunos datos de los capítulos pasados para estar listo para los nuevos capítulos (alerta de spoilers).

La familia sigue creciendo y como descubrimos en el último capítulo de la cuarta temporada, Kevin y Madison (la mejor amiga de Kate) están esperando mellizos… claro que todavía no le dicen a Kate.

Kate y Toby siguen pasando toda adversidad, aprendiendo a criar a su hijo con discapacidad visual y ahora han decidido también hacer más grande su familia adoptando una niña.

El recién aparecido hermano de Jack, Nick, sigue superando sus heridas del pasado gracias sobre todo al apoyo de Kevin y cada vez es más cercano a la familia Pearson.

Tess, la hija de Beth y Randall dio un paso importante al dejar de ocultar su orientación sexual.

Rebecca hizo frente su enfermedad y, siguiendo la petición de Randall, aceptó mudarse a St. Louis para un ensayo clínico lo cual provocó una fuerte riña entre Kevin y Randall fracturando su relación.