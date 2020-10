Las cinco nuevas series de terror ideales para Halloween

El género de terror sigue ganando popularidad y eso se nota con la cantidad de series nuevas que se estrenan cada año, especialmente en esta temporada en la que nos vamos preparando para Halloween.

Muchas personas se sienten atraídas a este género porque les brinda una buena dosis de adrenalina. Afortunadamente, en las plataformas de streaming ya podemos encontrar varias series tenebrosas con grandes historias, creativas y que prometen darte escalofríos.

Aunque para muchos el 2020 no ha sido un buen año, para este tipo de producciones se está convirtiendo en uno de los mejores, pues son de lo más buscadas en las distintas plataformas. Los usuarios han estado muy interesados en historias que involucren a vampiros, zombies o fenómenos sobrenaturales.

Para disfrutar de estos días tan esperados por muchos, no hay nada mejor que un maratón de series de terror y recientemente se han estrenado algunas que prometen sacarte más de un susto.

Si lo que quieres es pasar un buen rato lleno de miedo, aquí te compartimos cuáles son las series de terror más recientes y que no se pueden perder en esta macabra celebración de Halloween.

Se trata de la segunda parte de la antología de terror del director Mike Flanagan. Ahora la historia se desarrolla en una nueva casa embrujada y está inspirada en la novela de Henry James, "The Turn of the Screw" (Otra vuelta de tuerca), en la que se cuenta la historia de una niñera que es contratada para cuidar de dos pequeños en una mansión aislada, llena de fantasmas y espíritus. Esta serie la encuentras en el catálogo de Netflix.

Jude Law y Naomie Harris son los protagonistas de dos historias paralelas que se conectan a través de una tragedia y una misteriosa isla alejada del resto del mundo. Está llena de terror psicológico y juega magistralmente con la percepción de los protagonistas y los espectadores. Son sólo seis capítulos y la encuentras en HBO.

Esta serie nos remonta a una de las películas de terror clásica: "The Grudge" ("La maldición"). La historia gira en torno a una casa maldita habitada por los espíritus de aquellos que murieron en su interior. Cuando una persona entra en el inmueble, se le "adhiere" uno de éstos y comienza a causarle todo tipo de problemas. Se encuentra en Netflix y te garantiza una buena dosis de terror.

En esta serie de HBO te lleva a un mundo lleno de criaturas aterradoras y misteriosas, magia negra y escenas llenas de sangre, pero en un contexto marcado por la violencia y el racismo. Está basada en el libro homónimo de Matt Ruff y aborda la historia de un veterano de la guerra de Corea que regresa a Chicago, su ciudad de origen. Atticus Freeman emprende un viaje junto a su tío George y su amiga Leti para encontrar a su padre.

Esta serie de Ryan Murphy (creador de "American Horror Story") se encuentra en Netflix. Relata la historia de uno de los personajes más icónicos de las películas de terror: la enfermera Ratched. La serie explora los macabros orígenes de este personaje y cómo se convirtió en directora de una institución mental, a pesar de que sus métodos de control sobre los pacientes son casi torturas.