Alexis 'Peje' Bastar se dice listo para enfrentar a 'los mejores'

Con el ánimo por los cielos se muestra el tabasqueño Alexis 'Peje' Bastar, de cara al complicado duelo que tendrá este fin de semana en la Oasis Arena de Cancún, cuando se mida al guerrerense Israel Panchito Gasparillo, en duelo de prometedores talentos.

Bastar, avecindado ya desde hace algunos años en Quintana Roo, tiene 16 triunfos y una derrota como profesional. Es un peleador carismático, que ha sabido ganarse a la exigente afición del caribe mexicano con buenas actuaciones y muestras de valentía, que lo han llevado a consolidarse como un serio aspirante a un título.

El camino natural al éxito exige cada vez mayores retos, y es lo que tendrá enfrente el 'Peje' este sábado cuando mida fuerzas con Israel Panchito, un peleador con un récord respetable de diez triunfos y una derrota, y que es bien conocido por su habilidad en el ring.

"Estoy listo para enfrentar a los mejores, he demostrado mis avances en mis últimas peleas y creo que me he ganado esta oportunidad; voy a demostrar que tengo lo que hace falta para estar entre los mejores y qué mejor que ante un gran rival", señalo el discípulo del cubano Adrián Núñez.

El duelo entre Bastar y Panchito forma parte de la sensacional cartelera encabezada por la capitalina Mariana "Barby" Juárez y la lagunera Yulihan "La Cobrita" Luna, en duelo de campeonato mundial femenil.