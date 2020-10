La felicidad es solo una cosa llamada Joe: Cher

Cher sorprendió con una nueva interpretación de la canción Happiness is Just a Thing Called Joe (La felicidad es solo una cosa llamada Joe) con la letra actualizada para tratar sobre el candidato presidencial demócrata Joe Biden.

La cantante de 74 años suele expresar su disgusto por el presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, y ha estado haciendo campaña abiertamente por Biden.

Cher cantó el número, con letras enmendadas acerca de que Biden se convirtió en presidente, como: “Right now our country’s gloomy, fear is in the air / But when Joe’s president, hope is everywhere” (En este momento, nuestro país es sombrío, el miedo está en el aire / Pero cuando el presidente de Joe, la esperanza está en todas partes).

La letra original dice: “Sometimes the cabin's gloomy and the table's bare / But when he kisses me it's Christmas everywhere.” (A veces la cabaña es lúgubre y la mesa está vacía / Pero cuando me besa es Navidad en todas partes).

La canción, con música de Harold Arlen y letra de E.Y. Harburg, fue nominada a un Oscar después de que Ethel Waters la cantara en la película Vincente Minnelli de temática negra.

La intérprete de Believe presentó la canción el domingo por la noche al cerrar "I Will Vote", un evento benéfico en línea para la campaña de Biden/Kamala Harris que también contó con invitados como John Legend y Pink.

Ella lanzó oficialmente la canción para transmisión y descarga este lunes por la mañana.