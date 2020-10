Futuro del programa de radio Salud y Belleza, en manos de Azcárraga

Durante la misa de cuerpo presente del estilista Alfredo Palacios, tanto su hija como los periodistas Gaby Bazán y Marco Antonio Silva, miembros del programa radiofónico, dijeron que es incierto el futuro que vaya a tomar "Salud y Belleza" tras la muerte de su creador.

"La verdad no sabemos qué vaya a pasar en el programa. Sabemos que 'Salud y Belleza' es Alfredo Palacios, eso nos queda claro a todos nosotros, y no sabemos cuáles vayan a ser las decisiones de la empresa", dijo el periodista Marco Antonio Silva.

Mientras tanto, Gaby Bazán comentó que esta semana la dedicarán a la memoria de su jefe, con recuentos de entrevistas pasadas, momentos importantes y llamadas de los que fueran sus amigos durante el programa.

"Fue algo muy sorpresivo. El viernes, para todos los que estaban dudando porque luego nos mandaban mensajes de que si era grabado o no era grabado, yo todavía le dije a Alfredo que tuviera un buen fin de semana (llora), y él me dijo 'sí, jarochita'. No sé si existe algo de que el alma empieza a despedirse pero estábamos platicando de que toda la semana pasada estuvo tan bien, tan contento. Su programa lo hizo hasta el final, y de verdad, que no les quede duda que fueron 30 años ininterrumpidos de 'Salud y Belleza'".

Su hija Grace, dijo al respecto que esa decisión corresponde a la empresa.

"El programa de radio ustedes saben que está a cargo de todo su equipo y compañeros, sin él debe tomar otro giro, ya lo decidirá el señor Azcárraga".

Aunque publicó una fotografía y un breve mensaje en sus redes sociales, Verónica Castro ha sido una de las grandes ausentes en el funeral de Alfredo Palacios. Gaby Bazán y Marco Antonio dicen que no han tenido contacto con ella, que fue una de las grandes amigas de Alfredo, pero con quien se había distanciado hace tiempo.

"Era muy discreto a la hora de hablar de esas cosas. Nos dijo que estaban distanciados y que ya no había vuelta de hoja", señaló Marco, mientras que Gaby agregó.

"Pensaban que sabíamos muchas cosas de él y de verdad que no. Mitzy nos contaba que ellos eran como un Trío, con Verónica Castro, pero pues como dicen, sólo sabe el fondo la cuchara".

A la misa de cuerpo presente acudió su hija Grace Palacios, su equipo de trabajo, Mitzy y algunos allegados al estilista. Sus restos descansarán en su natal Veracruz, junto a sus padres.

Alfredo Palacios falleció este domingo a causa de una falla renal. Tenía 72 años al momento de su muerte.