Hija de Alfredo Palacios revela la última voluntad de su padre

Este lunes se llevó a cabo la misa de cuerpo presente del estilista Alfredo Palacios en la funeraria Gayosso, de Sullivan. Allí acudieron familiares, colegas de trabajo y su única hija, Grace Palacios, quien comentó que los restos de su padre serán trasladados a su natal Veracruz.

"Creo que uno nunca está lo suficientemente preparado para perder a un ser querido, ni ahora ni nunca, creo que es en todos los casos. Lo único que quiero comentar es agradecerles a todos ustedes, pero agradecerle sobre todo al público que ha estado cautivo desde hace más de 30 años, agradecerles todas sus palabras amables, sus condolencias y sobre todo tanto amor", dijo a las afueras de la funeraria.

Esto es lo que dice #GracePalacios sobre el futuro del programa de radio #saludyBelleza, que su padre #AlfredoPalacios lideró por 30 años. Video: Janet Mérida/ EL UNIVERSAL pic.twitter.com/yAfT3ysYA7 — Univ_Espectaculos (@Univ_espect) October 26, 2020

Comentó que tenían una buena relación, que estaba muy orgullosa de su padre y que le dejó muchas enseñanzas.

"Me enseñó que absolutamente nadie te puede decir que no puedes, que eres capaz de hacer las cosas bajo cualquier circunstancia, me enseñó a trabajar sin depender de nada, de nadie. Fue un gran maestro".

"Lo vamos a trasladar a su pueblo natal, va a ser sepultado donde está su mamá, su papá".

La última voluntad de su padre, agregó, es que fuera feliz. Hasta ahora ella no sabe qué va a pasar con su programa de radio "Salud y Belleza", con el que se mantuvo al aire por 30 años en Radio Fórmula.

"El programa ustedes saben que está a cargo de todo su equipo y compañeros. Sin él debe tomar otro giro, ya lo decidirá el señor Azcárraga".

A la misa se dieron cita personalidades como Mitzy y su equipo de trabajo, entre ellos Marco Antonio Silva y Gaby Bazán, periodistas que compartían con él cada emisión de Salud y Belleza.