Ron Rivera, coach de Washington, termina su tratamiento contra el cáncer

En agosto, Rivera recibió la noticia de que tenía carcinoma de células escamosas de la piel, que es considerado altamente tratable cuando se detecta a tiempo, como fue su caso. El entrenador en jefe de 58 años se perdió algunos entrenamientos pero ningún partido mientras recibía el tratamiento, y los médicos le han informado que su diagnóstico a largo plazo es favorable.

“Me reuní con ambos médicos esta semana, el martes y el jueves”, detalló Rivera. “Los dos se encuentran muy positivos sobre el progreso que he mostrado. Así que hasta ahora todo va bien. Aún falta realizarme seguimientos, chequeos y análisis. Lo que se me ha dicho es que todo va en la dirección correcta”.

