Ana María Alvarado da positivo a COVID-19

La famosa conductora de espectáculos, Ana María Alvarado, anunció que se contagió de COVID-19.

Así lo dio a conocer desde un hospital al programa Sale el sol, al cual le concedió una entrevista donde narró que comenzó con síntomas respiratorios el viernes pasado.

“El viernes estuve muy mal, me bajó un poquito la oxigenación. Me sentía como si me hubieran apaleado”, contó Alvarado.

María relató que fue el martes pasado cuando decidió acudir a realizarse la prueba del coronavirus.

No obstante, el viernes en la tarde su salud decayó pues asegura que incluso sintió que se desvanecía.

“Me sentí muy mal y por eso me llevaron al hospital. Tenía dolor de garganta, muy intenso. Sentía como una opresión. Esos fueron mis síntomas. Ahora están más leves”, declaró.

La conductora asegura que su condición ha mejorado, y después de ello no pudo contenerse y soltó unas lágrimas durante la videollamada.