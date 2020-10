Luis Orozco trae toda la buena vibra

La violencia que hay en el país y el incremento de casos de COVID-19 se han vuelto el pan de cada día. Las malas noticias imperan, sin embargo, en la comedia hay una luz para todos aquellos que deseen olvidarse un poco de todo lo negativo que ocurre.

Esa es la opinión del actor, Luis Orozco, uno de los protagonistas de la serie Mi querida herencia, que hace unas semanas estrenó su segunda temporada y hoy lunes mostrará un nuevo capítulo a través del canal Las estrellas.

En entrevista exclusiva con El Siglo de Torreón, Orozco comentó que se encuentra a favor de la barra de comedia que ha presentado Televisa en estos meses y en donde una de sus estrellas es justamente Mi querida herencia

"Está tan fuerte lo de la violencia y lo de la pandemia y a eso agréguenle las narcoseries o los programas relacionados con el diablo como Lucifer o Sabrina, que se necesitaba luz en tanta oscuridad y para eso está Mi querida herencia, un proyecto hecho con amor y que transmite buenas vibras a los televidentes".

El arranque de Mi querida herencia, según explicó el actor, tiene contentos al elenco y a su equipo creativo ya que cada programa que han desvelado de la segunda entrega obtiene importantes puntos de rating.

"Estamos muy contentos. Nos ha ido muy bien. Me da alegría que cada lunes se está llevando el rating en su horario. En verdad que me siento bendecido de ser parte de esta historia", sostuvo vía telefónica.

En la emisión producida por Elías Solorio, Orozco encarna al despistado "Matías", incondicional de "Diego", el personaje que realiza Agustín Arana.

"Diego sigue en la Luna, perdido y nomas queriendo agradar su jefe. No entiende lo que está pasando, es más, no creo que esté consciente de que es cómplice de las fechorías de su jefe (Arana), y ahora tenemos otra villana".

Luis reveló que al igual que otras producciones que se han grabado en Televisa en fechas recientes, las medidas de sanidad han estado presentes en todo instante.

"Grabamos esta temporada a lo largo de siete semana. Sabemos la situación que se está viviendo y en verdad que agradecemos a Dios que tengamos trabajo porque no todo mundo puede decir eso. Televisa tiene claro esto por lo que hay muchos cuidados, aunque les confieso que para mí ha sido complicado porque siento que me asfixio con el cubrebocas".

El artista agregó al respecto que se encuentra acatando todo lo indicado en la empresa para evitar contagios de COVID-19, pero esto no lo hace feliz.

"Es lo que hay, aunque no nos guste. Yo con sobrepeso, con el chaleco, con la camisa y ahora con la mascarilla siento que me ahogo, siento que estoy en una sauna. Ni modo, o es eso, o quedarse encerrados".

Desde su hogar, Luis manifestó que trabajar al lado Paul Stanley, Roxana Castellanos, Bárbara Islas, Luz Aldán y Agustín Arana ha sido un agasajo.

"A casi todos los conocía. Hemos hecho un equipazo, somos grandes amigos. Laborar con cada de uno de ellos es una gran experiencia. La pasamos muy bien todo el elenco y eso se refleja en el producto final".

Por otro lado, Luis reveló que estuvo a punto de incorporarse a la obra Perfectos desconocidos, sin embargo, la pandemia le frenó tal proyecto.

"Me quedé a dos días de entrar a este montaje con Tiaré Scanda y Ludwika Paleta. Ellos ya estaban dando funciones y yo iba a incorporarme cuando en eso la contingencia obligó a cerrar los teatros. Me frustre muchísimo, ya me contactaron para ver la manera en la que podrá volverse a montar".

Luis también forma parte del programa Más noche con Israel Jaitovich. Al respecto dijo que disfruta mucho conducir, aunque lamentó que hoy en día hay que cuidar bastante lo que se dice frente a una cámara ya sea como presentador o comediante. "Tienes que cuidar todo, porque todo se malinterpreta. antes decíamos '¡ay esto es una bromita!' y ahora se toma como bullying, sin embargo, hay que recordar que comedia es comedia".