Por recorte y COVID-19 ajustarán nómina en Madero

Ante los recortes presupuestales que se han registrado y por la pandemia de COVID-19, el alcalde de Francisco I. Madero, Jonathan Ávalos Rodríguez, manifestó que se verán obligados a realizar un ajuste en la nómina.

Afirmó que en lo que va del año dejaron de recibir 10 millones 567 mil pesos y por la contingencia sanitaria se prevé que para el año que entra el recorte sea mayor.

"Sí se contempla un recorte de personal, desafortunadamente en todo el país ustedes están viendo cómo nos está yendo y ahorita más con el tema del coronavirus... hay un rebrote muy importante y nos avisan que los hospitales ya están saturados y esto nos va a generar menor ingresos y pues estamos en una situación económica muy complicada y yo sí creo que vamos a tener que hacer recortes", dijo el alcalde.

Agregó que todavía no se tiene una proyección sobre el número de trabajadores que se darán de baja, pues todavía no se ha realizado el análisis en cada área de la presidencia para determinar de cuánto personal se puede prescindir.

El edil manifestó que tal vez, en la región Lagunera, Francisco I. Madero ha sido el único municipio que no ha registrado el despido de trabajadores tras los recortes presupuestales que durante este año se ha registrado, pero dijo que ya no es posible sostener el número de personal que se tiene.

"Yo creo que Madero es el único municipio donde no hemos ajustado personal, pero creo que ya no vamos a poder sostenerlo. No sabemos todavía de cuántos vamos a prescindir, apenas vamos a hacer la proyección. Nosotros siempre habíamos estado trabajando para que no se diera ninguna baja, para que todos los trabajadores tuvieran su sueldito para sostener a sus familias, pero ante esta situación es algo difícil".

En relación con los jefes o directores de departamento, el presidente municipal dijo que también se tienen contemplado algunos cambios, pues mencionó que es bueno hacer enroques con los titulares de ciertas áreas, ya que permite redireccionar los planes de trabajo

"Siempre hay cambios, los cambios siempre son buenos porque redireccionas todos los programas que existen, en este caso puede haber más cambios en otros departamentos… es lo que estamos valorando y bueno todo en pro y a favor de los ciudadanos", concluyó.