Cautiva Adele como conductora

Tras años de ausencia en el medio del espectáculo, la cantante británica Adele reapareció como la estelar conductora de Saturday Night Live de este fin de semana.

Con su asombroso cambio físico, Adele bromeó sobre su pérdida de peso y demostró porqué es una de las cantantes con más éxito a nivel mundial arrasando con su talento y sus más populares temas.

"Estoy muy contenta de finalmente poder ser anfitriona de este show, porque no solo lo amo, sino porque además es el programa que impulsó mi carrera en los Estados Unidos, hace 12 años. Cuando Tina Fey interpretó a Sarah Palin mucha gente encendió el televisor para mirar, y el resto es historia", compartió en su introducción.

Además respecto a su tan esperado álbum, la intérprete de Hello aseguró que aún no está terminado, por lo que sus fans tendrán que esperar un 'ratito más'. Adele es una de esas artistas que no saca 8 colaboraciones al año para mantenerse número uno en las listas musicales al final del año, la música de ella es para siempre, ella es una artista de verdad.

Diversos fragmentos del programa han inundado las redes sociales, siendo aplaudida y celebrada por miles de internautas de todo el mundo. Rolling in the deep y Hello fueron algunos de los temas con los que recordó al público su asombrosa voz en vivo e incluso participó en los populares sketch de SNL.

En 2011 y 2012, Billboard nombró a Adele artista del año.

VH1 la incluyó en el quinto puesto de las 100 mujeres más grandes de la música, y la revista Time la calificó como una de las personas más influyentes en el mundo.

El 18 de diciembre de 2015, se estimó que Adele vendió de más de 100 millones de sencillos y discos, haciendo de ella una de las artistas musicales con mayores ventas en el mundo.