No hay culpables: Chantal Andere sobre brote de COVID-19 en reality

"Aquí no hay culpables", comenta Chantal Andere después de que diera positivo a Covid-19 durante su participación en el reality show de Univisión, Tu cara me suena junto a Sandra Echeverría, Melina León, entre otros.

La actriz comparte que durante la producción del programa todo el tiempo se implantaron fuertes medidas de seguridad sanitaria para evitar cualquier tipo de contagio, así que no se explica cómo pudieron contraer el virus.

"Si le preguntas a cualquier médico o a la persona más experta de Covid, no tiene idea de cómo exactamente puedes contagiarte, en mi caso personal, yo había estado trabajando varias semanas en el equipo de producción de Tu cara me suena, con unas estrictas medidas de seguridad, yo nunca en mi vida había visto, era la primera vez que trabajaba después de una cuarentena de casi seis meses y medio, porque me quedé en mi casa con mi familia y no me había tocado trabajar bajo esta nueva normalidad.

"…esta producción hizo un trabajo exhaustivo y extraordinario para evitar que esto sucediera y esto no se puede evitar, sencillamente empezó un compañero mío, a la semana otra compañera, a los tres días otra compañera y después fui yo, así que aquí no hay culpables, todos hemos tomado medidas de precaución, que además por contrato las debemos de hacer, por humanidad, como ser humano, tenemos que cuidarnos para que los demás estén bien, entonces bueno el virus estaba ahí, a nosotros nos dio y todos estamos bien gracias a Dios", señala la actriz quien hace 6 días subió un video a su cuenta de Instagram donde daba el anuncio de que se había contagiado.

Lamentablemente es un "bicho que se sale con la suya", expresa la también cantante, quien agradece todas las muestras de cariño de las personas que estuvieron atentas a su estado de salud. Ahora tras diez días de haber dado positiva, informa que ya está recuperada y lista para trabajar y seguir adelante.

"Tengo que seguir con mi mascarilla, lavándome las manos, tratando de no ir a lugares muy concurridos, públicos, los mismos cuidados que hemos tenido el mundo entero de siete, ocho meses para acá, son los que debo de seguir, aunque nos haya dado el virus y hayamos salido victoriosos de él como fue mi caso", comenta.

Y aunque vivió su experiencia con el virus de manera asintomática, comparte que si sintió mucho miedo cuando le informaron que había dado positivo a la prueba.

"Gracias a Dios soy una mujer muy afortunada con este tema, cuando me avisaron claramente tenía mucho miedo, estoy viviendo en Estados Unidos por este proyecto en el que estoy trabajando, pero inmediatamente fue pensar en salir adelante, de ver que es lo que se tenía que hacer, los cuidados que debería tener, las medicinas que debería de tomar, pero afortunadamente y gracias a Dios fui asintomática, yo nunca tuve ningún síntoma del virus y el día de mañana ya termina mi cuarentena y ya puedo, con los mismos métodos de seguridad que está haciendo todo el mundo, seguir mi vida", expresa.