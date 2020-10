Afecta COVID-19 al comercio formal en Torreón

Ante la crisis derivada por la pandemia por COVID-19, uno de los sectores más afectados ha sido el comercio formal, que en el último mes aún presenta resultados negativos en los registros del IMSS. En contraste, se percibe un incremento en la informalidad en la región.

"Se ve y se siente, la gente busca allegarse de recursos, es un momento complicado, estamos viviendo la conjunción de dos crisis importantes", dijo Luis Jorge Cuerda Serna, presidente de la Cámara Nacional de Comercio (Canaco), "los laguneros siempre hemos sido emprendedores y luchones, hoy se busca la manera de llevar recursos a las familias, no lo estoy justificando, creo que debemos empezar a normar esto, invitarlos a la formalidad para sacar adelante juntos a la región".

Tan solo en Torreón, de febrero a septiembre, el comercio formal presenta una diferencia de 2 mil 216 empleos, es decir, se trata de registros que no se han recuperado, derivados de recortes por las bajas ventas a causa del aislamiento y los cierres en las industrias. En el caso de la industria de la transformación, que en su momento fue la más afectada, la diferencia es de mil 214 empleos menos, casi la mitad del comercio. El sector servicios aparece en segundo sitio, con mil 574 plazas menos en este periodo.

De acuerdo al análisis del Consejo Cívico de las Instituciones (CCI) Laguna, de agosto a septiembre el comercio perdió en Torreón 160 empleos, y el de servicios, 156, mientras que el resto de las actividades económicas han ganado registros ante el IMSS de forma gradual y ya presentan cifras positivas.

En el marco de la alta formalidad que caracteriza al estado de Coahuila, Cuerda Serna consideró que el fenómeno del aumento de vendedores ambulantes es comprensible; sin embargo, indicó que el esfuerzo está en todos, aportar para que a la región y a la entidad les vaya mejor.

"En este tema, la pandemia no nos ha ayudado mucho, es algo que se desarrolla naturalmente para buscar una solución a la complejidad económica que estamos viviendo", comentó.

No obstante, admitió que los negocios establecidos han hecho todo lo posible por mantener el pago de impuestos, servicios, nóminas, etc., además de que se ha invertido en los protocolos sanitarios para la prevención del virus, algo que, en el caso de la informalidad no se ha hecho.

Al hacer un recorrido por el Centro de Torreón, se observa un número considerable de vendedores en las calles, pocos de ellos con cubrebocas, algunos mal colocado, y en el mejor de los casos cuentan con gel antibacterial, mientras que otros ni siquiera tienen lo básico para protegerse del virus.