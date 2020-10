Dodgers, a una victoria del ansiado título

- Clayton Kershaw y tres relevistas amordazaron a los bateadores rivales, mientras que Joc Pederson y Max Muncy pegaron sendos jonrones para guiar a los Dodgers de Los Ángeles a vencer anoche 4-2 a los Rays de Tampa Bay, con lo que tomaron ventaja de 3 juegos a 2 en la Serie Mundial 2020, que se celebra en el Globe Life Field, de Arlington, Texas.

Desde temprano, los Dodgers tomaron la delantera, anotando par de carreras en la misma primera entrada, frente a los lanzamientos de Tyler Glasnow, que no tuvo una buena actuación. Mookie Betts dio la voz de ataque con doblete por el jardín izquierdo, Corey Seager lo secundó con sencillo al derecho para remolcar la carrera de la quiniela, todavía el torpedero se movió a segunda y posteriormente a tercera, aprovechando par de lanzamientos descontrolados, para luego anotar con infield hit de Cody Bellinger.

Ampliaron su ventaja los "Esquivadores", al abrir la segunda tanda, cuando Joc Pederson pegó cañonazo por todo el jardín central, para poner la pizarra 3 por 0.

El zurdo Clayton Kershaw fue el abridor de los californianos y colgó las primeras dos argollas, pero lo "rasparon" en el cierre del tercer rollo con par de anotaciones: Kevin Kiermaier llegó a la inicial con un infield hit que venció al propio pitcher, llegando enseguida Yandy Díaz para atizar un triple por todo el jardín derecho, con lo que anotó Kiermaier y el propio Díaz timbraría remolcado por sencillo de Randy Arozarena.

Kershaw logró reponerse al ataque de los de la Florida y se las ingenió para colgar otros dos ceros en la pizarra, implantando en el camino un nuevo récord, el de más ponches en toda la historia de los playoffs, llegando a 206 "chocolates" para superar a Justin Verlander.

Para otorgar mayor respaldo al "as" del pitcheo de los Dodgers, Max Muncy agregó una carrera durante la apertura del quinto episodio, al sonar un poderoso jonrón por el jardín derecho, depositando la pelota en el segundo nivel de las gradas del moderno estadio texano.

El resto del trabajo fue para el bullpen de los angelinos, cumpliendo de gran manera Dustin May (una entrada y dos tercios), el mexicano Víctor González (dos tercios de inning) en un momento de apremio y Blake Trainen para cerrar el juego y acreditarse el salvamento. Los relevistas de Tampa igualmente cumplieron, ya que no permitieron daño, pero no pudieron evitar la derrota de Glasnow, quien en 5 innings admitió 6 hits y 4 carreras limpias, otorgó 3 boletos y ponchó a 7 enemigos.

La victoria fue para Clayton Kershaw, con labor de 5 entradas y 2 tercios lanzadas, admitió 5 imparables y le anotaron 2 carreras, expidió 2 pasaportes y recetó 6 "chocolates" para su segunda victoria en la Serie Mundial, que hoy descansará, pero mañana se reanudará con el sexto juego.