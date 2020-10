'No es el momento de bajar la guardia', advierten médicos en La Laguna

Ante la situación crítica de salud que guarda la Comarca Lagunera con motivo de una segunda ola de contagios por COVID-19, médicos y paramédicos de la región urgen a autoridades de la Zona Metropolitana de La Laguna (ZML) a homologar acciones preventivas, a ser más enérgicas y aplicar con rigor las sanciones que correspondan a la ciudadanía que viole las disposiciones sanitarias.

"Es un problema de todos, todos resolverlo, las autoridades deben estar en un solo camino, todos en un solo objetivo, todos con el mismo mando, ahorita no podemos flaquear que unos atoren y otros no, todos tienen que ir parejos, duro; si no, esto no lo controlamos y nos va a ganar, ya nos está ganando", señaló el representante médico de la Mesa de Salud de La Laguna, Alberto Salas Cepeda.

El doctor manifestó su preocupación y dijo que no se puede perder tiempo, dado que las siguientes tres semanas podrían ser críticas si no cambia el sentido de responsabilidad, sobre todo porque ya están presentes otros problemas de salud como el dengue y la influenza. "Este problema, de veras, no están conscientes hasta que no lo viven de frente, pero uno de médico que está ahí enfrente, nos toca vivir el problema y la frustración de que tienes un paciente que está saturando muy bajo, que no puede respirar, que está malo, que no tienes un tratamiento ideal para él, y no lo puedes hospitalizar porque no hay lugar. Es frustrante la situación que estamos viviendo. ¿Cómo podemos ayudar todos?, quédense en casa, todos los que no deban andar en la calle", expresó.

Médicos y paramédicos de La Laguna consideraron que las próximas tres semanas son determinantes para reducir la diseminación del virus SARS-CoV-2, y dado que se aproximan algunas festividades hicieron un llamado muy firme a la comunidad lagunera y a las autoridades.

A la comunidad lagunera la exhortan para que al menos en las siguientes tres semanas se disminuya la movilidad a lo estrictamente necesario, eviten socializar y se resguarden en casa.

De igual manera, se pide proteger a niños y niñas de posibles contagios en el festejo de Halloween quedándose en casa y cumpliendo con estricto apego el protocolo sanitario, usando cubrebocas, manteniendo la sana distancia y desinfectando las manos con jabón o gel antibacterial.

Además, piden compromiso social denunciando situaciones donde se ponga en riesgo de contagio a la población.

El gremio mencionó que los contagios han crecido por encima del 60 %, mientras que los hospitales privados de la Comarca Lagunera están completamente saturados y los hospitales públicos corren el riesgo de continuar a ese ritmo. De igual manera, dieron a conocer que la tasa de transmisión efectiva por SARS-CoV-2 se ha elevado significativamente, lo que indica que el virus se está expandiendo aceleradamente. El gremio dijo que, según cifras oficiales, las personas entre 20 y 45 años de edad han sido las más afectadas en las últimas semanas, lo que supone que este grupo en especial no está tomando con rigor las medidas sanitarias mínimas, y está socializando irresponsablemente. "Nosotros, el personal médico y paramédico, estamos agotados tras nueve meses de arduo trabajo, de ver compañeros salir contagiados y a varios de ellos que desgraciadamente han fallecido. Nuestras familias también están cansadas, todos estamos fatigados, pero no es el momento de bajar la guardia, ni mucho menos de relajarnos. La pandemia aún no termina, y tampoco estamos ciertos de cuándo exista una vacuna. Tenemos que adaptarnos a convivir, con nuevas formas, sin exponernos intencionalmente a los contagios".

Los médicos y paramédicos aseguraron que "lo que no hagamos bien hoy, tendrá consecuencias en un par de semanas. Estamos entrando en la etapa más difícil de esta segunda ola de contagios, agregando además los problemas de salud causados por el dengue y la influenza ya presentes en la región".

El comunicado está escrito con atención a los gobernadores de Coahuila y Durango, Miguel Ángel Riquelme Solís y José Rosas Aispuro Torres, respectivamente, así como al Subcomité Técnico de Salud de La Laguna y a los alcaldes y alcaldesas de los municipios que conforman la Zona Metropolitana de La Laguna.