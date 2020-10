Escenario catastrófico: una sindemia en La Laguna

La prevención es el navío que sacará a flote a la humanidad, en este mar de peripecias llamado pandemia. O al menos esa es la opinión del Doctor Manuel Alejandro Flores García, Médico Internista lagunero que realizó su especialidad en la Universidad de Ciencias Médicas de La Habana y terminó de forjar su experiencia en Hospital Clínico Quirúrgico «Hermanos Ameijeiras», también en La Habana, Cuba.

A lo largo de la pandemia, todos los profesionales de la salud se han visto afectados y para los Internistas, ha sido una labor larga y difícil.

“Nosotros como internistas realmente hemos observado un gran incremento en la consulta debido a los casos de contagio por Covid-19. Particularmente, yo me me dedico a atender casos de síndrome metabólico como Diabetes e Hipertensión, entonces tiene mucho que ver ya que son considerados factores de riesgo, lo cual provoca que esta enfermedad sea un poco más agresiva en pacientes mayores de 60 años con descontrol de metabolismo”.

Ante el escenario poco alentador, las medidas de prevención tuvieron que implementarse y se volvieron parte fundamental en la vida de las personas. Evidentemente, en los hospitales se han realizado esfuerzos titánicos para mantener el virus a raya.

“El distanciamiento social, el lavado y limpieza de superficies de uso común como escritorios o los aparatos para revisión después de cada consulta, uso de guantes, cubrebocas, caretas, googles, se convirtieron en medidas indispensables para garantizar la salud tanto del personal como de los usuarios”.

Otro de los factores a considerarse durante el confinamiento, fue la poca actividad física que realizó la gente. Aunado a la nueva modalidad laboral de ‘home oce’, pacientes con padecimientos como la obesidad u otros síndromes metabólicos, han sufrido complicaciones con sus enfermedades.

A pesar de los esfuerzos por mantener el Covid-19 bajo control, la región se ha visto azotada por otro par de afecciones: el dengue y la influenza.

Una sindemia es la suma de dos o más epidemias o brotes de enfermedades concurrentes o secuenciales.

“Lamentablemente en este momento es muy complicado tanto el diagnóstico como el que los pacientes tengan la sensibilidad de decir ‘voy al médico’ porque ya no nos podemos dar el lujo de decir ‘es una simple gripa’ o ‘ah me dio dengue, no pasa nada’, ahorita tenemos que atendernos y hacerlo a tiempo. Ya tenemos pacientes contagiados de Covid-19 y dengue, donde obviamente el factor de riesgo y el índice de complicaciones es mucho más alto”.

Tomar en serio las ya conocidas medidas de precaución para evitar contagios, es uno de los pilares para la lucha en contra de la sindemia, indica el Dr. Flores: “la prevención es fundamental”.

Los motivos por los cuales la enfermedad provoca una amplia gama de sintomatologías en las personas siguen sin ser claros, pero las investigaciones continúan.

Se ha descubierto que genera una respuesta inflamatoria muy severa a nivel orgánico y que hay pacientes que por su misma idiosincrasia lo puede manejar y tolerar, también hay quienes no pueden.

“Aún no tenemos un factor que nos diga ‘tú eres joven y no te va a dar’ o ‘tú eres viejo y te vas a morir’”.