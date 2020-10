VOZ DEL DIHABLO

Dadas las penosas circunstancias, Dark Tranquillity tuvo que anunciar la cancelación de su gira por Norteamérica; en el cartel, ya aparecía la imagen de su nuevo disco (aún por salir).

La banda sueca tenía agendada una gira 2021 con más de 20 fechas programadas para visitar diferentes ciudades de Estados Unidos y Canadá.

Debido al rebrote del virus maligno, han tenido que dar marcha atrás. Desde hace algunas semanas, los sitios oficiales de DThan compartido un par de videos como adelanto de lo que será Moment, su duodécima producción de larga duración. Los temas que al momento hemos escuchado llevan por nombre Identical to None y Phantom Days, ambos (me parece) con el sonido “clásico” del grupo.

El disco en cuestión saldrá a la luz el 20 de noviembre, misma fecha que escogió Iron Maiden para lanzar su homenaje a México, con el nuevo ‘live’ en su haber.

El mundo ha tratado de continuar. Hace más de 7 meses, en nuestro país, la vida (como la conocíamos hasta entonces) comenzó a cambiar.

Primero se nos dijo que nos encerráramos durante 15 días, luego 15 días más y así… “Han pasado 84 años”.

Hay quienes, a la fecha, “no han entendido”, dicen. Hay quienes, aunque quieran o intenten, han tenido que salir. La realidad es que la gran mayoría de las personas, al menos desde mi percepción, quisieran que todo volviera a la “normalidad”. Por eso es que los grupos se han vuelto a meter al estudio y ya agendaban tours para el año venidero. Pero, hasta el momento en que escribo estas líneas, tres países en Europa volvieron al toque de queda. La alerta sigue. El momento crítico regresa.

¿Quién no quisiera volver a sentir la adrenalina de una presentación en directo? ¿Cuánto tiempo más tendrá que pasar? Por estos días, los compas de Halcón 7 tuvieron participación en los ‘streaming’ del México Metal Fest.

Creo que lo hicieron de manera muy destacable y dejaron una grata impresión para los que todavía no tenían el gusto, pero no es lo mismo; quisiéramos estar frente a un escenario. En vivo.

Estuve, por estos días, recordando algunos de mis conciertos importantes. En esa lista, no podía dejar fuera el del 5 de septiembre de 2012.

Para empezar, muchos creían que sería el año del Fin del Mundo… otro fin del mundo que no llegó.

Mi amigo Irving me había hecho la invitación (la noche anterior) de ir a Monterrey a un concierto de Scorpions. Le dije que sí, como quien no tiene nada mejor que hacer un miércoles de cualquier semana. Quedó de pasar por mí: “voy a andar en Durango, pero saliendo del jale, me lanzo en chin… por ti. Te llamo antes”.

El día que tenía que pasar por mí, pasaban las horas sin novedad. Cuando dieron las 14:00, pensé que se había cancelado la cita con el rock. Si acaso, recibí un mensaje que decía algo así como “ahorita voy”. Obvio, pensé que no vendría.

A las 16:00 en punto, escucho el claxon afuera de mi casa, me asomo y sí, era mi compa. “¡Vámonos, güey!”. Le dije que ya no llegaríamos y solo atinó a decirme: “ándale, wey, súbete ya”.

Tomé una mochila (por la mera costumbre, o como para cumplir un “requisito”) y me trepé a su veloz nave espacial. El concierto iba a hacer en la Arena Monterrey, en punto de las 21:00 horas. Sin grupo telonero, ellos nada más.

Me iré rápido, más o menos como Irving manejó ese día. Durante el viaje, la única parada que hicimos fue porque una patrulla federal nos invitó a detener el paso, unos minutos. Llegamos a Monterrey, llegamos a hotel, destapamos una cerveza para relajarnos y de ahí a la arena en taxi. Sobra decir que no llevábamos boleto, pero la taquilla aún estaba abierta. Compramos de los más caros, ingresamos a la arena, hicimos una nueva parada técnica (baño), surtimos cerveza y descendimos hasta estar pegados al escenario. Pasaron 5 minutos, las luces se apagaron y luego, como por arte de magia, estaban ahí los cinco músicos germanos. Un lujo.

La actividad no paró en las siguientes dos horas, o más. Nosotros no nos movimos de nuestros lugares, a unos cuantos metros de las estrellas. Se supone que esa era la gira de despedida de los alemanes, pero todavía unos años después, los volvimos a ver sacando discos, haciendo tour.

Y la vida siguió, como siguen a veces las cosas sin importancia. Aquella, fue una jornada épica.

Hoy, vivimos un año más apocalíptico que el que nos habían prometido los mayas. La buena nueva es que la música no se detiene; la esperanza, reanudar el tour. #fuerza