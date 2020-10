Toti Willy rompe el 'silencio'

La cantante lagunera, Toti Willy, quien se dio a conocer en el grupo Microchips y posteriormente inició su carrera como solista cobijada por el rock, recién lanzó a las plataformas digitales su nuevo sencillo de nombre Silencio.

Toti platicó con El Siglo de Torreón vía zoom de la rola y aprovechó para abrir su corazón ya que compartió que al igual que una gran cantidad de personas ha sufrido abusos, sin embargo, ha logrado reponerse y hoy puede decir que se encuentra, "más feliz que nunca".

"El tema salió el pasado 23 de octubre, es una rola muy importante para mí. Es el segundo corte de mi EP, de nombre Ser humano. Tiene mucho significado esta canción y espero que logre conectar con muchísimas personas, el video ya está también en Youtube".

Willy comentó que la rola habla de la falta de consideración que hay entre los seres humanos y de muchos abusos que se cometen. También ahonda en que debido a la inmediatez con la que se vive en la actualidad las relaciones se han vuelto esporádicas.

"Ya no conectamos como me encantaría que lo hiciéramos, no nos estamos atreviendo a tener relaciones profundas. Estamos viviendo una etapa en la que todo lo vemos por encimita y en la que no nos permitimos sentir vulnerabilidad porque muchas veces eso asusta y eso hace que nos arriesguemos a profundizar en las relaciones.

"La canción de igual manera toca el tema del abuso. Ahora, quiero decirles que el abuso; llámesele sexual o verbal, no solo se comete contra las mujeres, también lo veo hacia los hombres. Cuando alguien es abusado desencadena odio en su ser y luego vienen otros problemas como los feminicidios o abusos infantiles", comentó.

La cantante recomendó a las personas que están pasando por algo así que busquen ayuda profesional para evitar desenlaces catastróficos.

"Todos tenemos demonios internos. Si sabemos que tenemos un problema hay que buscar tratamientos ya que si no lo hacemos, esos daños que traemos los vamos a llevar a todo lo que esté a nuestro alrededor y eso no está bien".

Durante la charla que se efectuó desde su casa en la ciudad de Monterrey, Toti comentó algunas injusticias que ha padecido, tanto personales como profesionales, y cómo fue que las enfrentó.

"Quiero generar conciencia que por medio de mi música porque yo viví cosas difíciles y si en algo puedo ayudar a alguien pues qué mejor. Casos de abuso he tenido en diversos aspectos. El hecho de haber sido una niña famosa -por Microchips- no fue fácil asimilarlo, incluso me volví retraída aún de niña, de joven y todavía de adulta, así que tuve que buscar apoyo. La fama me generó una especie de trauma que me hacía querer y odiar a la vez la música.

"En mi casa se suscitaron problemas entre mis padres, ellos terminaron divorciándose cuando yo estaba joven y eso no fue nada agradable. Nadie nos enseña cómo debernos funcionar, pero si no nos tratamos y comprendemos lo que nos pasa, en verdad que no vamos a reponernos".

Por otro lado, Willy no puede negar que pese al daño que le hizo la trascendencia que logró tan rápido Microchips, la banda le dio gratas satisfacciones.

"Casi no tengo recuerdos del grupo. Yo bloquee muchas cosas en mi mente de la banda, lo que sí les cuento es que me acuerdo mucho de los ensayos y de una vez que cantamos en un estadio y todo mundo coreó el tema Angelo, eso fue algo bellísimo".

Sobre dicha melodía, que fue uno de los más grandes hits de Microchips, Toti sostuvo que no iba ser sencillo, pero alguien la programó en radio en una ocasión y desde ahí se volvió todo un suceso.

"Esa rola ni se planeó, yo fui el pilón de la banda. Yo no estaba considerada para el grupo porque solo era de niños y cuando se les ocurrió que entrara una niña, yo estaba ahí en ese momento y dije que sí. En una ocasión me dijeron que qué quería cantar, les dije mi idea y así me dieron Angelo"

Sobre un reencuentro de la alineación original de Microchips, la lagunera opinó que le gustaría que se diera aunque aclaró que optaría porque fuera privada.

"Me interesa una reunión que no se llevara a cabo de forma pública, en la que todos nos dijéramos lo que cada uno recuerda para poder asentar yo más información. Me gustaría que estuviéramos todos y los primeros porque si nos juntan con los miembros que estuvieron en la banda después no tendría caso".

En cuanto a su carrera de solista, Toti comentó que se siente satisfecha con lo que ha logrado a la fecha.

"Soy cantautora. Me siento plena de las cosas que he conseguido. Ha sido mucho trabajo mi etapa en solitario. Empecé a componer en 2004. Mi primer disco se llamó Toti; lo presenté en 2007 y lancé sencillos como Libre y Este amor; luego vino Polaroids y ahora preparo el EP de nombre Soy humano del que saqué primero el tema Qué lástima que no eres tú y ahora Silencio".

Por último, Toti Willy manifestó que esté donde esté nunca olvida de dónde es, pese a que en una etapa de su vida quería olvidar la región.

"Últimamente voy seguido a Torreón a ver a mi familia. Un tiempo sí me alejé de Torreón porque ahí construí algunas cosas negativas que quería olvidar, pero les aclaró que eso era rollo mío, no es ni será nada contra Torreón, siempre, donde estoy, les digo a mucha honra que soy lagunera".